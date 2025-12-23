Avión con alto mando militar de Libia se estrella en Turquía

GENERANDO AUDIO...

Un avión Falcon 50 que salió de Ankara, Turquía, con destino a Trípoli, Libia, emitió una señal de emergencia y perdió comunicación este martes. A bordo viajaba el Jefe del Estado Mayor de Libia, Muhammed Ali Ahmed al-Haddad, junto con otras cuatro personas, de acuerdo con un comunicado oficial difundido por autoridades turcas.

Señal de emergencia tras despegar de Ankara

Según la información oficial, el avión Falcon 50, con matrícula 9H-DFJ, despegó del Aeropuerto de Ankara Esenboğa a las 20:10 horas locales con rumbo a Trípoli. Minutos después, a las 20:52 horas, la aeronave emitió una alerta de emergencia y se perdió el contacto con las autoridades aeronáuticas.

¿Quién viajaba en el avión?

Entre los cinco pasajeros que iban a bordo del avión se encuentra el Jefe del Estado Mayor de Libia, General Muhammed Ali Ahmed al-Haddad, una de las principales figuras militares del país africano.

Fuerzas de seguridad localizan los restos del avión

Las fuerzas armadas de Turquía, a través de la Gendarmería, informaron que ya fueron localizados los restos del avión que había despegado del Aeropuerto de Ankara Esenboğa con destino a Trípoli. De acuerdo con el comunicado oficial, la aeronave fue encontrada a 2 kilómetros al sur de la localidad de Kesikkaya, dentro del distrito de Haymana.

Las autoridades señalaron que se continuará informando al público conforme avance la evaluación de la situación en la zona del accidente.

Información en desarrollo

El Ministerio de Turquía informó que la situación continúa en seguimiento y que se mantendrá informada a la población conforme se conozcan más detalles sobre el estado del avión y de las personas que viajaban en él. Hasta ahora, no se ha confirmado si hay víctimas ni las causas de la pérdida de comunicación.

Confirman que no hubo sobrevivientes tras el hallazgo

Autoridades confirmaron que los restos del avión que transportaba al Jefe del Estado Mayor de Libia, Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, fueron localizados en el distrito de Haymana, en Ankara. De acuerdo con la información oficial, no se reportaron sobrevivientes tras el accidente. Las investigaciones continúan para esclarecer las causas del siniestro.

