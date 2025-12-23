GENERANDO AUDIO...

3 muertos por ataque ruso a Ucrania; cortes de energía en todo el país. Foto: AFP

Este martes, Rusia llevó a cabo un nuevo ataque aéreo contra Ucrania, esta vez con misiles y drones. De acuerdo con las autoridades, dos adultos y un niño murieron a causa de la ofensiva, misma que provocó cortes de energía en todo el país.

El último ataque combinado de Moscú fue el que más afectó a las instalaciones energéticas de las regiones occidentales, según la primera ministra Yulia Svyrydenko. Este, llegó dos días después de nuevas conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos.

“Este ataque ruso envía una señal extremadamente clara sobre las prioridades de Rusia”, escribió el presidente Volodymyr Zelenskiy en X, añadiendo que implicó más de 30 misiles y 650 drones en al menos 13 regiones.

Un ataque antes de Navidad, cuando la gente simplemente quiere estar con sus familias, en casa y a salvo.

Así te lo informamos en Uno Noticias:

El operador de la red de Ucrania dijo que la mayoría de las regiones estaban sufriendo cortes de energía de emergencia como consecuencia del ataque. Asimismo, las infraestructuras críticas y energéticas resultaron dañadas en las regiones norte de Cherníhiv, el oeste de Leópolis y el sur de Odesa, según las autoridades locales.

Nuevo ataque llega en medio de conversaciones para establecer la paz

Moscú ha intensificado los ataques contra la energía y la logística ucranianas para aumentar la presión sobre Kiev, mientras busca suavizar los términos de un acuerdo respaldado por Estados Unidos.

Las conversaciones de paz del fin de semana en Miami reunieron a funcionarios estadounidenses con delegaciones ucranianas y europeas, junto con contactos separados con representantes rusos. Por su parte, Washington probaba el alcance de un acuerdo.

En su mensaje diario el lunes, el presidente ucraniano dijo que este martes sería informado sobre los resultados de las conversaciones que tuvieron representantes estadounidenses para discutir el fin de la guerra.

A su vez, el viceministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Riabkov, señaló “lentos progresos” en las conversaciones con Estados Unidos. De la misma manera, criticó a las autoridades europeas, a las que acusó de querer “descarrilar el proceso diplomático”.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.