Bombardeos rusos dejan muertos y decenas de heridos en Ucrania tras nuevo ataque

GENERANDO AUDIO...

Nuevo ataque ruso deja muertos en Ucrania. Foto: AFP

Los bombardeos rusos contra Ucrania dejaron al menos dos muertos y decenas de heridos durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, de acuerdo con autoridades ucranianas. Los ataques afectaron varias regiones del país.

En Járkov, un dron ruso impactó un edificio residencial y provocó la muerte de dos personas, informó el presidente Volodimir Zelenski. El gobernador regional, Oleg Sinegubov, reportó además 23 personas heridas.

I received reports from Sergii Koretskyi, Mykhailo Drapatyi, and Viktor Mykyta on the consequences of Russian strikes on Odesa, Kharkiv, Pavlohrad, and our other regions.



In Odesa and the region, repair work is ongoing to restore power supply to people after a brutal strike on… pic.twitter.com/DRhLIzdsjA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 9, 2026

Zelenski acusó a Rusia de utilizar ataques con misiles como parte de una estrategia de presión contra Ucrania. El mandatario aseguró que Rusia lanzó 61 misiles de distintos tipos contra Ucrania durante la última semana y pidió incrementar las sanciones contra Moscú, además de reforzar los sistemas de defensa antiaérea ucranianos.

Bombardeos rusos golpean Járkov, Odesa y Dnipropetrovsk

El ataque en Járkov, al noreste de Ucrania, destruyó cuatro pisos de un edificio residencial, según Zelenski. Imágenes difundidas por las autoridades muestran graves daños en la estructura mientras equipos de emergencia trabajaban entre los escombros.

En Odesa, otras ocho personas resultaron heridas por los bombardeos. Los ataques también dañaron la red eléctrica, el puerto y varios edificios residenciales, según el presidente ucraniano.

La región de Dnipropetrovsk también fue afectada. Zelenski denunció un ataque contra una infraestructura energética cercana a un centro comercial en Pavlograd. Nueve personas resultaron heridas en esa ciudad, entre ellas cuatro niños.

Ataque con drones ucranianos deja tres muertos en Bélgorod

En Rusia, un ataque con drones ucranianos dejó tres personas muertas en la ciudad de Bélgorod, cerca de la frontera con Ucrania, informó el gobernador interino de la región, Alexandr Shuvayev. El funcionario reportó además 25 personas heridas, incluidos dos niños de cuatro y nueve años. Asimismo, el ataque provocó incendios en varios vehículos, dos edificios y una vivienda.

La ONU ha advertido que el conflicto registra este año un número elevado de víctimas civiles. La guerra entre Rusia y Ucrania continúa sin un acuerdo de paz.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.