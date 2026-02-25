Canadá enviará 5.8 millones de dólares en ayuda humanitaria a Cuba para alimentos y nutrición

GENERANDO AUDIO...

Canadá otorgará ayuda humanitaria a Cuba. Foto: Archivo

El Gobierno de Canadá anunció, a través de un comunicado, que enviará aproximadamente 5.8 millones de dólares estadounidenses en ayuda humanitaria a Cuba, en medio de la profunda crisis energética y de acceso a alimentos que enfrenta la isla.

Los recursos serán canalizados a través del Programa Mundial de Alimentos de la ONU y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), con el objetivo de que la asistencia llegue directamente al pueblo cubano, informó el ministerio de asuntos exteriores canadiense.

Solidaridad en medio de dificultades económicas

La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Anita Anand, aseguró que la decisión de otorgar este apoyo responde a una política exterior centrada en la situación humanitaria, independientemente de otros factores diplomáticos. Dijo que mientras la población cubana enfrenta “importantes dificultades”, Ottawa se mantiene solidaria mediante asistencia focalizada para atender necesidades urgentes.

El apoyo se produce en un contexto en el que Cuba ha sufrido efectos de una crisis energética profunda, agravada por la interrupción del suministro de petróleo tras la captura del líder venezolano y otros factores externos.

Distribución a sectores vulnerables

La ayuda humanitaria estará enfocada en fortalecer el acceso a alimentos y nutrición para los sectores más vulnerables de la población. El Gobierno canadiense enfatizó que los fondos se entregarán a socios “de confianza”, lo que busca garantizar que la asistencia se distribuya eficientemente y sin intermediación directa por parte de las autoridades cubanas.

Además, Canadá señaló que mantendrá contacto con sus aliados y organismos internacionales para evaluar nuevas necesidades y posibles futuras respuestas ante la crisis que enfrenta el país caribeño.

