Guardacostas cubanos abaten a cuatro personas en lancha con matrícula de EE. UU.

Enfrentamiento se dio en aguas cubanas. Foto: AFP/ilustrativa

Los guardacostas de Cuba abatieron este miércoles a cuatro personas que viajaban a bordo de una lancha con matrícula del estado de Florida, en un incidente ocurrido en aguas territoriales de la isla, informó el Ministerio del Interior de Cuba (Minint).

De acuerdo con el comunicado oficial, durante el “enfrentamiento” cuatro agresores resultaron abatidos y seis lesionados, quienes fueron evacuados y recibieron atención médica.

La presidencia de Cuba expresó en sus redes sociales que mantiene la voluntad de proteger sus aguas territoriales, con base en el principio de defensa nacional y la protección se su soberanía.

Reportan enfrentamiento en aguas cubanas

El Ministerio del Interior señaló que el hecho involucró a una embarcación de las Tropas Guardafronteras y que en el operativo también resultó lesionado el comandante de la unidad cubana.

También informó que en el incidente resultó herido el comandante del buque cubano, en el que viajaban cinco guardafronteras.

La autoridad no precisó la identidad de las personas abatidas ni si eran ciudadanos estadounidenses, únicamente confirmó que la lancha contaba con matrícula del estado de Florida.

Disparos comenzaron desde la embarcación estadounidense

Según el comunicado, el miércoles por la mañana “se detectó una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos“, a una milla náutica del cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara.

Cuando el buque de guardacostas de la isla se acercó para su identificación, “desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos”, precisa el comunicado.

Las autoridades informaron que continúan las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos.

Aumento de tensión entre Cuba y EE. UU.

Cuba y Estados Unidos atraviesan un repunte de tensiones desde la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses a comienzos de enero y la suspensión por parte de Caracas, bajo presión de Washington, de los envíos de petróleo hacia la isla.

