Rescatistas y familiares buscan a más de 30 desaparecidos tras lluvias torrenciales en Brasil

Estragos de la lluvia en Brasil. Foto: AFP

Rescatistas, vecinos y familiares buscan a 33 personas que permanecen como desaparecidos tras las lluvias torrenciales que azotaron al sureste de Brasil y que, hasta el momento, ha dejado 36 fallecidos, según el más reciente balance oficial.

Con cantidades inusitadas de agua, el temporal desatado el lunes arrasó los municipios de Juiz de Fora y Ubá -en el estado de Minas Gerais- y provocó inundaciones, derrumbes de construcciones y deslizamientos de tierra que sepultaron a decenas de personas.

“Nuestra familia está desesperada”, dijo Josiane Aparecida.

La cocinera de 43 años busca entre los escombros a los dos hijos de 6 y 9 años de su prima, así como a su novio.

La prima de Josiane Aparecida murió por un deslizamiento de tierra, al igual que su madre.

“Tenemos esperanza y no tenemos, porque es muy difícil (encontrarlos) y ya perdimos a dos”, lamentó.

La casa de sus familiares, en el barrio Paineiras, quedó completamente destruida y sepultada por el lodo.

A pocas cuadras de allí, los rescatistas retiraron el cuerpo de un hombre que antes de morir logró sacar a su esposa de la casa alcanzada por el deslizamiento, según relataron los bomberos a la AFP.

En la zona afectada por el clima, bomberos que trabajan en los rescates en Juiz de Fora; sin embargo, explicaron que es poco probable hallar a víctimas con vida bajo los aludes de lodo.

Mientras que las búsquedas continúan bajo la previsión de más lluvias fuertes hasta el viernes.

Tras las torrenciales lluvias y sus efectos, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó el estado de calamidad en la región y puso en “alerta máxima” a la defensa civil nacional.

Los efectos del clima en Brasil

Las torrenciales lluvias en esa zona de Brasil, se suma a otros grandes desastres por inclemencias climáticas sufridos en el país en los últimos años; científicos asocian en varios casos a los efectos del calentamiento global.

Brasil ha sufrido tragedias en los últimos años vinculadas a eventos climáticos extremos, desde inundaciones hasta sequías e intensas olas de calor.

En 2024, unas inundaciones inéditas golpearon el sur del país y dejaron más de 200 muertos y dos millones de habitantes afectados, en una de sus peores catástrofes naturales.

