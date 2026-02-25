Trump y Zelenski conversan antes de nuevas negociaciones sobre Ucrania

GENERANDO AUDIO...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo este miércoles una llamada telefónica con su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski, informó un funcionario de la Casa Blanca, en la antesala de una nueva ronda de negociaciones diplomáticas enfocadas en poner fin a la invasión rusa.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre el contenido de la conversación. La comunicación ocurre en un momento clave para los esfuerzos internacionales orientados a alcanzar un eventual acuerdo en el conflicto.

Reuniones en Ginebra y conversaciones trilaterales

La llamada se produce previo al encuentro programado entre el negociador ucraniano Rustem Umerov y el enviado estadounidense Steve Witkoff, quienes se reunirán en Ginebra para avanzar en las discusiones.

Asimismo, están previstas nuevas conversaciones trilaterales con Rusia a principios de marzo, en un intento por generar condiciones que permitan reducir la escalada militar y explorar vías diplomáticas.

La comunicación entre Trump y Zelenski se enmarca en estos preparativos, en medio de un escenario internacional marcado por la continuidad del conflicto y la búsqueda de una salida negociada.

Avanzan contactos diplomáticos en Medio Oriente por conflicto en Europa del Este

Con anterioridad se habrían dado encuentros trilaterales entre delegaciones de Ucrania, Estados Unidos y Rusia en los Emiratos Árabes Unidos, informó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El mandatario no habría precisado el formato de las conversaciones ni confirmó si se tratará de un diálogo directo entre representantes ucranianos y rusos, de acuerdo con la agencia AFP.

