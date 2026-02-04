Capturan en Venezuela a Álex Saab, señalado como testaferro de Maduro

GENERANDO AUDIO...

Delcy Rodríguez ordena la detención de Alex Saab. Foto: AFP

El empresario Álex Saab, identificado como uno de los principales operadores financieros del régimen venezolano, fue capturado durante la madrugada de este miércoles en Venezuela, en un operativo de seguridad que, de acuerdo con reportes, contó con coordinación entre autoridades locales y agencias extranjeras. La detención se realizó alrededor de las 2:30 de la mañana, en un contexto de negociaciones entre Caracas y Washington.

¿De qué se le acusa y cuál es su historial judicial?

De acuerdo con Reuters, Álex Saab, es señalado como testaferro de Nicolás Maduro y ha sido vinculado durante años con esquemas de corrupción, lavado de dinero y desvío de recursos públicos a través de contratos con el Estado venezolano. Su nombre cobró relevancia internacional por su participación en programas gubernamentales de importación de alimentos y construcción de vivienda.

En Estados Unidos, fiscales federales lo acusaron de lavar aproximadamente 350 millones de dólares, producto de un esquema de sobornos relacionado con el sistema de control cambiario de Venezuela. De acuerdo con las acusaciones, Saab y sus socios habrían sobornado a funcionarios venezolanos para obtener pagos en dólares a tasas preferenciales y transferir los recursos a través del sistema financiero internacional.

Operativo y posibles implicaciones internacionales

La detención habría sido ejecutada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), y de forma simultánea se reportó la captura de Raúl Gorrín, empresario vinculado a investigaciones por lavado de dinero. Aunque no existe un tratado formal de extradición entre Venezuela y Estados Unidos, versiones extraoficiales apuntan a que Saab podría ser entregado a autoridades estadounidenses como parte de acuerdos bilaterales en curso.

Cabe recordar que Saab fue extraditado anteriormente a Estados Unidos y posteriormente liberado tras un acuerdo diplomático que incluyó la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. Sin embargo, esta nueva detención abre la posibilidad de un proceso judicial adicional o cooperación legal en otras investigaciones pendientes.

Un caso clave para el entorno de Maduro

El arresto de Álex Saab representa un nuevo episodio de alto impacto político y judicial, debido a su cercanía con el entorno presidencial venezolano y a su papel en las finanzas del régimen. Hasta el momento, las autoridades no han detallado el alcance legal inmediato de la detención ni confirmado oficialmente una solicitud de extradición.

