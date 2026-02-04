Petro compartió nombres e información de grupos criminales a Trump durante su primer encuentro

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

Durante el encuentro de este martes en la Casa Blanca, el presidente colombiano Gustavo Petro compartió con su homólogo Donald Trump información y nombres de estructuras criminales, como parte del trabajo binacional.

Mientras que el sudamericano calificó la primera reunión entre él y su contraparte como “muy positiva”, destacando que había “confusión” entre los estadounidenses respecto a ciertos temas.

¿Qué pasó en la primera reunión entre Trump y Petro?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este martes que tuvo una reunión “muy positiva” y de tono “optimista” con su homólogo estadounidense, Donald Trump, con quien habló sobre las sanciones y métodos para combatir el narcotráfico en la frontera con Venezuela.

“¿Qué siento yo de lo que vi y de lo que sentí? Confusión alrededor de la realidad que acontece, por ejemplo, en problemas como el narcotráfico, como la energía. (Hay) líneas diferentes, indudablemente de ver el problema. Algunas agresivas, otras más posiblemente construibles, entre todos, nos agarramos (a las que) nos juntan, no que nos separan”, declaró a la prensa.

Agregó que Bogotá y Washington pueden ser “muy diferentes” a nivel histórico y civilizatorio, si bien lo que junta a ambas naciones es “la libertad”, mientras que afirmó que Estados Unidos, Colombia y Venezuela han perdido relaciones económicas a lo largo de los años debido a “problemas políticos”.

“La primera línea del narcotráfico (…) vive en Dubái, en Madrid, en Miami. Lo conocen las agencias de Estados Unidos”, ha defendido, aludiendo a que Colombia no es el origen del narcotráfico y agregando que hay que llevar a cabo un “trabajo de Inteligencia coordinado” para perseguir a estas redes.

Por su parte, el republicano señaló que, si bien ambos no se llevan bien, han tenido una reunión “muy buena” en la Casa Blanca. “No lo conocía de nada y nos llevamos muy bien. Estamos trabajando en eso”, expresó en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval.

El presidente colombiano, acompañado de una delegación de alto nivel, recorrió en el marco de su visita el pasillo de la Casa Blanca en el que hay colgados retratos de los expresidentes estadounidenses, si bien el encuentro posterior fue a puerta cerrada y no hubo declaraciones conjuntas a la prensa.

Ambos líderes han tenido roces frecuentes con respecto a sus posturas sobre Venezuela y sobre políticas migratorias. Trump llegó a lanzar una advertencia a Petro en la que le emplazó a “cuidarse el trasero” tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La Administración Trump anunció sanciones contra Petro, su familia y círculo cercano, incluyendo la primera dama, por supuestos vínculos con el narcotráfico, unas restricciones que han tenido que ser levantadas esta semana para que el mandatario pudiera viajar a Washington.

Trump llegó a asegurar que Colombia estaba gobernada por un hombre “al que le gusta producir cocaína y vendérsela a Estados Unidos”, en alusión a Petro, si bien días después ambos se pusieron al teléfono para aliviar tensiones e intercambiar posiciones sobre sus políticas para enfrentar el narcotráfico y otros desacuerdos.

