Armas nucleares: quién las tiene y por qué siguen siendo la mayor amenaza global

Fotos: AFP | KCNA / KCNA VIA KNS / Archivo

Las armas nucleares son las más poderosas que existen y representan una de las mayores amenazas para la humanidad. Su capacidad destructiva proviene de la liberación rápida de enormes cantidades de energía mediante la fisión nuclear —la división de átomos— o, en el caso de las llamadas bombas de hidrógeno, mediante una combinación de fisión y fusión.

Hasta ahora, estas armas solo se han utilizado en un conflicto armado. En agosto de 1945, Estados Unidos lanzó bombas nucleares sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Cada explosión causó la muerte inmediata de decenas de miles de personas y, posteriormente, un número similar falleció a causa de la radiación que se dispersó tras las detonaciones.

Aquellas primeras bombas nucleares tenían un poder explosivo relativamente limitado en comparación con los arsenales actuales. Eran armas grandes y básicas que se lanzaban desde aviones. En contraste, las ojivas modernas son mucho más pequeñas, al punto de que varias pueden colocarse en la punta de un solo misil, y su potencia puede ser miles de veces superior a la de la bomba utilizada en Hiroshima.

Las reglas que buscan limitar su proliferación

El principal marco internacional para contener la expansión de las armas nucleares es el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), que entró en vigor en 1970. Este acuerdo reconoce como Estados poseedores de armas nucleares a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU: Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China.

El tratado permite que estos cinco países mantengan arsenales nucleares, mientras que el resto de las naciones firmantes se comprometen a utilizar la tecnología nuclear exclusivamente con fines pacíficos. No obstante, el TNP también garantiza a sus miembros un “derecho inalienable” para desarrollar investigación nuclear y producir energía atómica.

Además, todas las partes del tratado, incluido el llamado P5, asumieron el compromiso de avanzar en negociaciones de buena fe relacionadas con el desarme nuclear.

Los países que poseen o se cree que poseen armas nucleares

Fuera del grupo del P5, existen otros países que cuentan con armas nucleares o que, de acuerdo con informes ampliamente extendidos, las poseen. India realizó su primera prueba nuclear en 1974, seguida por Pakistán en 1998, su vecino y rival histórico. Israel, por su parte, es considerado ampliamente como un país con arsenal nuclear, aunque no hace declaraciones oficiales al respecto. Ninguno de estos tres países firmó el TNP.

Corea del Norte es un caso particular. Fue parte del TNP, pero en 2003 anunció su retiro del tratado. Tres años después, en 2006, realizó su primer ensayo nuclear, convirtiéndose en el único país que ha desarrollado armas nucleares tras abandonar el acuerdo.

Las preocupaciones actuales y el caso de Irán

El futuro de la no proliferación genera inquietud, especialmente en regiones de alta tensión. Arabia Saudita ha señalado que, si su rival Irán llegara a adquirir armas nucleares, seguiría el mismo camino, lo que ha despertado temores de una carrera armamentista en una de las zonas más inestables del mundo.

Irán está enriqueciendo uranio hasta un 60% de pureza fisible, un nivel cercano al aproximadamente 90% necesario para fabricar armas nucleares. Esta situación alarma a las potencias occidentales, que sostienen que no existe una justificación civil para producir uranio altamente enriquecido.

Teherán, sin embargo, asegura que su programa tiene fines completamente pacíficos y defiende su derecho a desarrollar tecnología nuclear bajo el TNP.

Aunque Irán necesitaría poco tiempo para producir suficiente uranio altamente enriquecido para una bomba, el desarrollo del arma en sí llevaría más tiempo. Tanto el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) como las potencias occidentales afirman que, por ahora, no hay indicios de que Irán esté fabricando una bomba nuclear.

