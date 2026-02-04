Groenlandia registra su enero más cálido y acelera el interés estratégico de Donald Trump

GENERANDO AUDIO...

Groenlandia exige a Trump parar amenazas de anexión. Foto: Getty

Groenlandia, la isla ártica que ha despertado el interés del presidente estadounidense Donald Trump, acaba de registrar el enero más cálido de su historia reciente, mientras que una tasa de calentamiento cuatro veces más rápida que el promedio mundial redibuja las perspectivas para sectores desde la pesca hasta la minería.



Trump ha dicho que Estados Unidos debe ser propietario de Groenlandia, una parte autónoma del Reino de Dinamarca, por razones de seguridad, aunque se ha retractado de sus amenazas de tomar la isla por la fuerza.”

Cambio climático en Groenlandia

Datos preliminares del Instituto Meteorológico Danés en la capital de Groenlandia, Nuuk, promediaron +0,2 grados Celsius (32,4 grados Fahrenheit) en el mes de enero, la más alta registrada y muy por encima del promedio histórico de -7,7 grados entre 1991 y 2020.



El cambio climático ya es claramente visible en Groenlandia, afirmó Jacob Hoyer, director del Centro Nacional de Investigación Climática del Instituto Meteorológico Danés, señaló que los registros nos permiten observar que el calentamiento es cuatro veces más rápido que la temperatura media mundial.

El aumento de las temperaturas ha provocado que el hielo marino se extienda menos hacia el sur durante el invierno y presenta un menor grosor incluso en las zonas donde aún se forma, lo que complica su utilización como medio de transporte.

Este cambio climático también afecta la economía de Groenlandia , en especial la pesca, debido que las capturas de camarón, fletán y bacalao, son el principal producto de exportación y representaron el 23 % del producto interior bruto en 2023, según Statistics Greenland, mientras que este sector genera el 15 % de todos los empleos.

Aunque el discurso de Donald Trump se ha centrado en aspectos de seguridad nacional, la isla ártica posee además un fuerte atractivo por sus recursos minerales, los cuales podrían influir en la lucha de poder por la isla.

Un estudio danés publicado en 2023 reveló que 25 de los 34 minerales considerados materias primas críticas por la Comisión Europea se encontraron

