China elimina visa para canadienses tras renovar relaciones bilaterales

GENERANDO AUDIO...

Renovación bilateral: China exenta de visa a canadienses. Foto: Reuters

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció a través de sus redes sociales que, como parte de la renovación de la relación diplomática entre Canadá y China, el Gobierno chino permitirá el ingreso sin visa a ciudadanos canadienses.

La medida entrará en vigor a partir del martes y forma parte de una estrategia de China para impulsar el turismo, fortalecer los intercambios comerciales y ampliar la cooperación internacional.

Canadienses podrán permanecer hasta 30 días sin visa

Con esta decisión, Canadá se integra a la lista de 79 países cuyos ciudadanos pueden viajar a China sin necesidad de tramitar visa previa.

De acuerdo con Reuters, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo que la estancia permitida será de hasta 30 días por motivos de turismo, negocios, programas de intercambio o visitas a familiares y amigos.

En los últimos dos años, China ha ampliado de manera significativa la elegibilidad de este programa. Actualmente, la mayoría de los países europeos califican para ingresar sin visa, así como algunas naciones de América Latina, el Sudeste Asiático y Medio Oriente.

En contraste, ciudadanos de países como Estados Unidos e Indonesia pueden ingresar únicamente por 10 días, siempre que se encuentren en tránsito hacia un tercer país y cuenten con un boleto de salida confirmado.

La política de exención para ciudadanos canadienses estará vigente hasta el 31 de diciembre, según informó el Gobierno chino.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.