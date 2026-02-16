Hamás denuncia como “nula” la designación de zonas de Cisjordania como propiedad de Israel

GENERANDO AUDIO...

Hamás denunció a Israel tras decisión sobre zonas de Cisjordania. Foto: AFP

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) denunció este domingo la decisión de Israel de designar amplias zonas de Cisjordania como “propiedad del Estado”. El grupo considera que la medida intenta “robar y judeizar” territorios palestinos ocupados.

Hamas afirmó que la iniciativa busca imponer “por la fuerza el asentamiento y la judaización sobre el terreno”. Además, calificó el acto como una “flagrante violación del Derecho Internacional y las resoluciones de Naciones Unidas”. El movimiento islamista sostuvo que la decisión de la “potencia ocupante ilegítima” carece de valor y aseguró que “la resistencia del pueblo palestino” impedirá cualquier intento de anexión, desplazamiento o alteración del estatus de los territorios.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, también condenó la medida y la definió como una anexión “de facto” del territorio ocupado. En un comunicado, Abbas advirtió que la iniciativa constituye “una peligrosa escalada” y una “flagrante violación del Derecho Internacional” que no otorgará legitimidad a la ocupación.

Distintos gobiernos se sumaron a las críticas

Los gobiernos de Qatar, Turquía y Jordania se sumaron a las críticas. Asimismo, el Ministerio de Exteriores de Egipto denunció que la decisión representa una “peligrosa escalada” para consolidar el control israelí y socavar los derechos del pueblo palestino. El Gobierno egipcio señaló que la medida vulnera el Derecho Internacional Humanitario, especialmente el Cuarto Convenio de Ginebra, y las resoluciones del Consejo de Seguridad, como la 2334. Además, recordó el dictamen de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024 que declaró ilegal la política de asentamientos de Israel.

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich; el ministro de Justicia, Yariv Levin; y el ministro de Defensa, Israel Katz, presentaron la iniciativa. Según el Ministerio de Exteriores israelí, la decisión responde a los “procedimientos de asentamiento ilegales” que la Autoridad Palestina promueve en la Zona C de Cisjordania, bajo control exclusivo de Israel.

El plan contempla el registro de extensas áreas como propiedad estatal, un proceso que Israel no realizaba desde hace décadas. Según sus impulsores, la medida busca regular explotaciones agrícolas y aclarar el estatus legal de los terrenos en disputa.

