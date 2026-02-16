Registran oficinas de exministro de Cultura en Francia relacionado con Jeffrey Epstein

GENERANDO AUDIO...

Jack Land dijo no tener nada que ocultar. Foto: AFP.

Autoridades de Francia registraron las oficinas del exministro de Cultura, Jack Lang, por una investigación sobre un posible fraude relacionado con su vínculo con el presunto delincuente sexual Jeffrey Epstein.

La Fiscalía Nacional Financiera anunció que este lunes 16 de febrero ingresaron a la sede del Instituto del Mundo Árabe, en París.

Sucedió cuando Jack Lang se despedía de sus colegas del Instituto del Mundo Árabe en una ceremonia, tras más de una década como presidente de dicho instituto. En su discurso, dijo que “Estoy encantado porque no tengo nada que ocultar”, según AFP.

La Oficina Nacional Anti-Fraude (ONAF) de Francia investiga al exministro de Cultura por un presunto blanqueo de capitales y fraude fiscal, relacionado con Jeffrey Epstein.

A inicios de febrero, Jack Lang dejó su cargo como director del Instituto del Mundo Árabe (IMA), ante los señalamientos por vínculos financieros con Jeffrey Epstein.

Relación entre el exministro de Cultura y Jeffrey Epstein

Jack Lang fue ministro de Cultura entre 1991 y 1993, por lo que fue responsable de varios cambios culturales relevantes, como el precio único del libro, la creación de la Fiesta de la Música, así como reformas en museos como el Louvre, la Ópera de la Bastilla o la Biblioteca Nacional de Francia.

Sin embargo, el exministro de Francia también mantuvo una relación con Jeffrey Epstein. En los últimos documentos revelados en Estados Unidos, su nombre aparece 673 veces, según El País.

El vínculo se dio, en gran parte, debido a la hija de Jack, Caroline Lang. En un testamento redactado por Jeffrey Epstein, ella figuraba como beneficiaria de cinco millones de dólares.

Caroline Lang confundó con Jeffrey Epstein la sociedad offshore Prytanee en las Islas Vírgenes, en 2016. Según los correos difundidos, a Jeffrey Epstein se le ocurrió crear la sociedad conjunta. Expuso esta idea a Jack y Caroline Lang.

A través de la empresa, financiaron con 20 millones de dólares la compra de obras de arte, para revenderlas más tarde y repartirse los beneficios al 50%, indicó El País.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos: