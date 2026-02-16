Exigen a Israel frenar la anexión de tierras palestinas en Cisjordania; “es ilegal”

GENERANDO AUDIO...

Israel busca que las regiones ocupadas sean “territorio del Estado”. Foto: AFP.

La Unión Europea y países árabes exigieron a Israel frenar la anexión de tierras ocupadas en Cisjordania, pues aseguraron que dicha medida es “ilegal”.

El pasado 15 de febrero, el gobierno israelí aprobó formalmente la reapertura de un proceso de registro de tierras ocupadas en Cisjordania por primera vez desde 1967.

Determinó que el territorio ocupado por colonos judíos será “propiedad del Estado”, lo que se considera como una anexión. Esa acción provocó una oleada de señalamientos por parte de países árabes y la Unión Europea.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina condenó “categóricamente” la anexión de Israel, pues rechazó “cualquier intento de designar tierras de Cisjordania como ‘territorio público’ bajo control de la fuerza de ocupación”.

De igual forma, indicó que las nuevas medidas son “legalmente inválidas”. Equivalen al “inicio de facto de un proceso de anexión”.

Aumenta control sobre territorio palestino

Por su parte, el gobierno de Egipto condenó “en los términos más enérgicos” la medida israelí. Consideró que el registro de tierras ocupadas representa “una escalada peligrosa destinada a consolidar el control israelí” en Cisjordania y una violación de los acuerdos internacionales.

Además, el rey Abdalá II de Jordania indicó que la oposición israelí busca socavar los esfuerzos para restaurar la paz, de acuerdo con AFP.

La Unión Europea pidió a Israel que revoque esta aprobación, pues es “una nueva escalada” hacia el control israelí en Cisjordania ocupada.

Por su parte, el portavoz de Relaciones Exteriores de la Unión, Anouar el Anouqui, precisó que “la anexión es ilegal según el derecho internacional.”

El control de Israel en Cisjordania

Una semana antes de iniciar formalmente el proceso, el 8 de febrero, Israel avaló una serie de medidas que permiten aumentar su control sobre Cisjordania. Esto incluyó la derogación de una ley que impedía a colonos comprar tierras ocupadas en ese país palestino, según AFP.

Además, las medidas avaladas permitían a Israel administrar varios sitios religiosos, incluso cuando están en zonas bajo control de la Autoridad Palestina. La intención es aumentar los asentamientos de colonos judíos en la región ocupada desde 1967, precisó AFP.

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich indicó que tienen el objetivo de “enterrar la idea de un Estado palestino”.

