Colocan anuncios de “No ICE” en negocios de Chicago

Dueños de restaurantes mexicanos en Chicago, Estados Unidos (EE.UU.), han realizado diversas acciones para tratar de proteger a sus empleados en contra de los operativos del ICE.

Negocios limitan el acceso para proteger a empleados y comensales

Es el caso del negocio de Patricia Rodríguez, quien mantiene la puerta cerrada de su establecimiento a donde sólo entran los comensales.

Restaurantes mexicanos en Chicago se protegen del ICE. Foto: Sandra Gómez

“Muy atacada, esta calle es muy atacada, para seguridad de la gente que entra a comer y para seguridad de nosotros mismos, por qué no respetan, no se está respetando nada de eso, entonces nosotros cerramos la puerta y tuve que poner un timbre para que la gente que esté comiendo, coma a gusto, y nosotros nos protegemos, entonces la gente toca, abrimos, volvemos a cerrar, la gente va a salir, se le abre, es la forma en que nos protegemos aquí adentro”, Patricia Rodríguez, propietaria de restaurante en Chicago. Reportan ingresos forzados durante operativos

A pesar de las medidas, en la mayoría de sus operativos no respetan y han logrado ingresar con violencia en algunos negocios generando miedo.

“No se les permite porque no tienen derecho, porque es privado, pero ahorita no se está respetando, yo veo que se han metido a la brava si está abierto, se han metido a la Aguascalientes, que está aquí adelantito del restaurant se metieron, entonces no se está respetando por eso nosotros optamos por cerrar la puerta, aunque si nos ha bajado bastante la venta, porque esta calle es muy turística, por la gente latina, es el lugar más emblemático de latinos, entonces viene de Michigan, vienen de la India, de Minnesota, mucha gente de fuera, prácticamente esa gente no está viniendo, entonces el negocio va para abajo” nos señala Patricia Rodríguez, propietaria del restaurante en Chicago. Trabajadores relatan intentos de ingreso de agentes

Pamela es cajera en otro restaurante y asegura que un comandante de la patrulla fronteriza y sus agentes, intentaron ingresar a su lugar de trabajo, sin embargo, se les negó la entrada.

“Una vez que piso aquí y pues completamente se les negó la entrada y pues que se siguiera, pues realmente es algo muy tremendo” Zona comercial latina cambia su imagen

Es un recorrido por la zona comercial latina de Chicago es visible que los anuncios que en otros días ofertaban productos o promovían el menú del día en los restaurantes, han sido sustituidos en su mayoría por letreros para no permitir el acceso a los agentes de ICE.

