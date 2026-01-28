Ecuador emite protesta a Estados Unidos por agente de ICE que intentó a entrar a su Consulado en Minneapolis

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters/Archivo

El Ministerio de Exteriores de Ecuador emitió una protesta este martes a las autoridades de Estados Unidos tras alegar que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) intentó entrar esta mañana en la legación diplomática ecuatoriana en Minneapolis, envuelta actualmente en una intensa operación antimigratoria lanzada por la administración Trump en todo el estado.

“La mañana de hoy (martes), la cónsul del Ecuador en Minneapolis reportó que, alrededor de las 11:00 a.m., un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intentó ingresar a las instalaciones del Consulado”, reza un comunicado difundido en redes sociales por el ministerio.

Acto seguido, “los funcionarios del Consulado impidieron” la entrada del agente federal estadounidense, “garantizando así la protección de los ecuatorianos que se encontraban en ese momento en la sede consular y activando los protocolos de emergencia” diseñados por el organismo.

“Por lo expuesto, la canciller (Gabriela Sommerfeld) presentó inmediatamente una nota de protesta a la Embajada de Estados Unidos en Ecuador para que actos de esta naturaleza no se repitan en ninguna de las oficinas consulares” de las que Quito dispone en territorio estadounidense, cuyas autoridades no han respondido hasta el momento a las preguntas de Europa Press al respecto.

Minneapolis, como ciudad más poblada del estado de Minnesota, hace frente desde hace seis semanas a la denominada Operación Metro Surge, ejecutada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que dirige Gregory Bovino, y por el ICE.

La campaña ha dejado hasta el momento más de 3 mil arrestos, según cifras oficiales, así como la muerte a tiros de dos estadounidenses a manos de agentes federales, y la detención de un niño de 5 años cuya deportación ha sido bloqueada este mismo martes por un juez federal.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.