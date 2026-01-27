Crisis en Estados Unidos por violencia del ICE y políticas de Trump

GENERANDO AUDIO...

Javier Solórzano señaló que Estados Unidos enfrenta una crisis interna por gobernabilidad débil, problemas económicos y una estrategia migratoria violenta de Donald Trump.

El analista señaló que el ICE busca detener a un millón de migrantes con agentes poco capacitados, lo que ha provocado violencia, muertes y protestas.

Solórzano advirtió que la geopolítica de Trump afecta su popularidad y preocupa por sus repercusiones en México ante la violencia y los crímenes recientes.

