Juez frena deportación de niño de 5 años y de su padre detenidos por ICE en Minnesota

Foto: Reuters

Un juez federal ordenó frenar la deportación de Liam Conejo Ramos, un niño de 5 años, y de su padre, Adrian Alexander Conejo Arias, luego de que ambos fueran detenidos por ICE tras regresar del preescolar en Minnesota. El caso ocurrió la semana pasada en Columbia Heights, un suburbio de Minneapolis, y provocó indignación nacional.

Liam fue detenido junto a su padre cuando agentes federales los interceptaron en la entrada de su casa. Ambos fueron trasladados al Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, en Dilley, una instalación de ICE para familias migrantes.

Ahora, el juez Fred Biery ordenó que cualquier remoción o traslado quede suspendido de inmediato, mientras avanza la demanda presentada contra autoridades federales.

Contexto del caso Liam Conejo Ramos

La imagen de Liam con su mochila de Spider-Man, retenido por un agente, se volvió viral y encendió el debate sobre la detención de menores migrantes.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que el padre es un migrante en situación irregular y que el niño fue llevado con él por decisión del propio adulto.

La defensa sostiene que la familia solicitó asilo de forma legal y cumplió con citas judiciales, por lo que niega que exista un delito.

Autoridades escolares señalaron que agentes pidieron al menor tocar la puerta de su casa, lo que fue calificado como uso del niño como “cebo”. ICE rechazó esa versión y aseguró que no utilizó al menor para atraer a la madre.

Reacciones oficiales y situación actual

La demanda federal incluye a la secretaria del DHS, Kristi Noem, y a la fiscal general, Pam Bondi. El juez también prohibió trasladar a padre e hijo fuera del distrito judicial mientras dure el proceso.

El distrito escolar de Columbia Heights confirmó que otros estudiantes han sido detenidos recientemente por ICE.

Por ahora, Liam Conejo Ramos y su padre permanecen en Texas, pero con protección judicial temporal. El siguiente paso será que el tribunal analice el fondo del caso y defina si la detención fue legal.

