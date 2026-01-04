Familia venezolana en Cancún agradece la intervención de Trump para capturar a Maduro

GENERANDO AUDIO...

Venezolanos en México agradecen captura de Maduro a Trump. Foto: Archivo/AFP

Desde Cancún, Quintana Roo, una familia venezolana no ha dormido tras la situación en su país natal. Elida de Álamo, venezolana asilada en México, señala que está al pendiente de lo que ocurre con sus familiares, además de agradecer por la intervención de los Estados Unidos para detener a Nicolás Maduro.

Estamos muy pendientes de todas las situaciones que se puedan estar presentando dentro de Venezuela. Nuestra familia nos reporta que están bien, que no les ha pasado nada.

Del mismo modo, la representante de esta familia venezolana agregó que se encuentran preocupados por los presos políticos y que esperan la captura de Diosdado Cabello, mando militar venezolano señalado por encabezar represión contra opositores de la dictadura. A su vez, agradeció a Donald Trump por la captura de Nicolás Maduro.

Estamos muy agradecidos con el gobierno de Donald Trump, porque sabemos que no están invadiendo nuestro país, nos están ayudando a recuperar nuestra libertad.

Por último, Elida también agradeció a María Corina Machado ya que, mencionó, “sin ella no hubiéramos podido volver a creer que sí era posible tener un país con valores democráticos, a ser ciudadanos de primera y que podíamos recuperarnos pacíficamente.”

