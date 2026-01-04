Machado llama a la liberación de presos políticos en Venezuela con movilizaciones alrededor del mundo

GENERANDO AUDIO...

Aprovechando la ausencia de Nicolás Maduro en la presidencia, la oposición venezolana, con María Corina Machado al frente, llamó a movilizarse para exigir la libertad de los presos políticos en el país, tanto civiles como militares.

Así como a hacer valer los resultados electorales de 2024 que habrían dado la victoria a Edmundo Gutiérrez Urrutia, y en los que el mandatario aseguró haber ganado, quedándose en el poder.

Este sábado, tras agradecer el apoyo de diversos líderes mundiales, la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, exigió al gobierno interino la liberación de los más de mil presos políticos que hay actualmente en Venezuela, asegurando que este es el momento de la transición entre el gobierno represor de Maduro y la democracia en el país.

¿Cuándo se movilizará la oposición de Venezuela?

El llamado a la movilización de venezolanos en todo el mundo lo compartió la Vocería Oficial de Venezuela, del movimiento de María Corina Machado y Gutiérrez Urrutia, para este domingo 4 de enero.

A través de redes sociales, y bajo el lema “Llegó la hora de la libertad”, la primera protesta del año tendrá tres exigencias clave:

Respaldamos la operación quirúrgica que permitió la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Exigimos respeto al mandato del 28 de julio de 2024, cuando el pueblo venezolano eligió como presidente a Edmundo Gutiérrez Urrutia.

Exigimos la liberación inmediata de TODOS los presos políticos, civiles y miltares.

Mientras que los puntos de concentración serán compartidos en las próximas horas a través de las cuentas de X: @MundoConVzla y @ConVzlaComando.

Sin embargo, mientras la cuenta @MundoConVzla ya empezó a publicar los puntos de reunión de algunas ciudades del país, la segunda cuenta aún no contemplan localidades en Venezuela, luego de que también algunos cibernautas destacaron que el llamado es sólo para los venezolanos en el extranjero, pues el régimen de Maduro aún no permitiría la libre protesta.

