Con victoria aplastante, primera ministra de Japón obtiene histórica supermayoría parlamentaria

Foto: Reuters

El Partido Liberal Democrático (PLD) de la primera ministra Sanae Takaichi logró una victoria aplastante en las elecciones legislativas celebradas este domingo en Japón, y podrá no solo gobernar en solitario, sino aprobar leyes sin el respaldo de la Cámara Alta o impulsar la reforma de la Constitución gracias a que controlará 310 de los 465 escaños de la Cámara de Representantes de la Dieta o Parlamento nipón.

Takaichi consigue así la “supermayoría” a la que aspiraba con la convocatoria de elecciones anticipadas y un resultado récord, mejorando incluso la histórica victoria del propio PLD de 1986. La primera ministra ni siquiera tendrá que apoyarse para gobernar en el Partido de la Restauración de Japón (PRJ), ahora Partido Innovación, que obtiene 36 representantes, según las últimas proyecciones de los medios japoneses.

Este resultado otorga al PLD la presidencia de las 17 comisiones de la Cámara de Representantes, y podrá además poner en marcha una reforma constitucional, siempre con referéndum posterior, que podría poner fin al carácter pacifista y a las limitaciones militares previstas en la Carta Magna.

“Es la política de partido del PLD. Estaría agradecida si la Comisión de Reforma Constitucional deliberase minuciosamente sobre propuestas concretas”, declaró Takaichi tras conocerse los resultados.

La primera ministra se enfrentaba a una nueva alianza opositora y a la pérdida de los apoyos del tradicional socio de gobierno del PLD, Komeito, que se había alineado ahora con la Alianza Reformista Centrista que lidera el Partido Democrático Constitucional de Japón.

Sin embargo, la nueva coalición pasó de 167 escaños a menos de 80, según las proyecciones, una derrota sin paliativos. “Debemos aceptar solemne y humildemente la opinión pública que han expresado. Este es un resultado duro”, manifestó su co-líder, Yoshihiko Noda, quien tiene previsto dimitir junto a su compañero, Tetsuo Saito.

En breves declaraciones a NHK, Takaichi no ha celebrado todavía su victoria, pero sí ha hablado como si la tuviera asumida. “No voy a cambiar mi gabinete”, indicó, una vez sea reinvestida el próximo 18 de febrero, “porque llevan aquí tres meses y han trabajado duro”.

También habló de una posible reducción de los impuestos al consumo, “o bien reduciendo el impuesto a los alimentos a cero o al 5%, o reduciendo el impuesto a todos los productos”. “Quiero instar firmemente a la creación de un foro suprapartidista para agilizar el debate sobre este tema, ya que es un asunto de gran importancia”, indicó.

Estos comicios estuvieron marcados por una destacada participación durante el periodo de votación anticipada. Entre el 28 de enero, día después del anuncio de las elecciones, y el 7 de febrero, entregaron su papeleta 27 millones de personas, la mayor cantidad de votantes anticipados registrada hasta la fecha. Este número representa el 26.10% del total de votantes: 5.93 puntos porcentuales más que en las anteriores elecciones a la Cámara de Representantes.

Felicitaciones a Takaichi

De momento, y en el capítulo de reacciones internacionales, Takaichi ya recibió la felicitación de Estados Unidos, como cabía esperar dada la afinidad entre la ultraconservadora primera ministra y el presidente norteamericano, Donald Trump.

El embajador estadounidense en Japón, George Glass, trasladó su enhorabuena a la mandataria por una “impresionante victoria” electoral y expresado su deseo de “seguir impulsando la revitalización de la alianza entre Estados Unidos y Japón, así como profundizar la cooperación entre dos dinámicas naciones”.

En su primer mensaje en redes sociales tras los comicios, Takaichi expresó su “sincero agradecimiento” al presidente estadounidense, Donald Trump, por sus “cálidas palabras” en referencia a un mensaje previo de respaldo publicado por Trump.

“Espero visitar la Casa Blanca esta primavera y seguir trabajando juntos para reforzar la Alianza Japón-EEE. UU. Nuestra Alianza y amistad con los Estados Unidos de América se basan en una profunda confianza y en una fuerte cooperación”, destacó Takaichi. Añadió que “el potencial de nuestra Alianza es ILIMITADO”. “Trabajemos juntos para garantizar que nuestra Alianza sigue trayendo paz y prosperidad a nuestras dos naciones y más allá”, planteó.

De igual forma, el mandatario estadounidense externó su felicitación a Takaichi y su partido a través de su cuenta de Truth Social, donde no solo destacó que se trató de una victoria aplastante, sino que además consiguió la mayoría de dos tercios del Parlamento, algo que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial.

También se sumó a las felicitaciones la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, “por su importante éxito en las elecciones para renovar la Cámara de Representantes de Japón”.

“Nuestras naciones están unidas por una profunda amistad y una asociación estratégica que continúa fortaleciéndose gracias a la relación de sincera confianza y colaboración constructiva que hemos construido entre nuestros gobiernos a lo largo de los años”, manifestó la primera ministra.

Igualmente, el primer ministro indio, Narendra Modi, felicitó a Takaichi por su “trascendental victoria”. “Nuestra asociación especial estratégica y global tiene un rol vital para mejorar la paz, estabilidad y prosperidad a nivel global”, resaltó Modi. “Estoy seguro de que con su capaz liderazgo vamos a seguir elevando la amistad India-Japón a nuevas cotas”, añadió.

Toda vez que, en cuarto lugar, se sumó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien felicitó a la primera ministra a través de su cuenta de X, donde se dijo buscar la renovación del ímpetu por profundizar la sociedad estratégica entre la Unión Europea y Japón.

