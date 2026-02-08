José António José Seguro, ganador de las elecciones presidenciales de Portugal

GENERANDO AUDIO...

¿Quién es António José Seguro, presidente electo de Portugal? Foto: AFP

El socialista António José Seguro se convirtió en el ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal, al imponerse con amplia ventaja al candidato de extrema derecha André Ventura, de acuerdo con los resultados oficiales con el escrutinio prácticamente concluido.

António José Seguro gana la Presidencia de Portugal

A de acuerdo con AFP el 95% de los votos contabilizados, Seguro, de 63 años, obtuvo 66% de la preferencia electoral, mientras que Ventura, de 43 años, alcanzó 34% de los sufragios. El resultado confirmó la victoria del candidato socialista y marcó un revés para la extrema derecha en el país.

El ahora presidente electo sucederá a Marcelo Rebelo de Sousa, quien concluye un mandato de diez años al frente del Ejecutivo portugués. La toma de posesión está prevista para inicios de marzo, conforme al calendario institucional.

De la primera vuelta al triunfo definitivo

En la primera vuelta, celebrada previamente, António José Seguro había quedado en primer lugar, aunque sin alcanzar los votos necesarios para proclamarse jefe de Estado, lo que obligó a la celebración del balotaje el 8 de febrero. Su victoria final fue interpretada como una señal de que la izquierda portuguesa mantiene presencia y capacidad de competencia, pese a los recientes retrocesos electorales en otros procesos.

Durante la campaña, Seguro se presentó como un perfil moderado, con un discurso enfocado en la estabilidad institucional, la cohesión social y la defensa del Estado democrático, frente al avance de posturas radicales.

Perfil académico y trayectoria política

António José Seguro nació el 11 de marzo de 1962 en Penamacor, Portugal. Cuenta con una sólida formación académica y una extensa trayectoria en la vida pública del país.

Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Lisboa (UAL) y posee una maestría en Ciencias Políticas por el Instituto Superior de Ciencias del Trabajo y de la Empresa (ISCTE-IUL). Además, es investigador integrado en OBSERVARE, centro especializado en relaciones internacionales y estudios políticos.

En el ámbito académico, imparte las asignaturas Teoría del Estado y Pensamiento Político y Social en la Universidad Autónoma de Lisboa, dentro del Departamento de Relaciones Internacionales, como profesor visitante.

Experiencia en el servicio público

Seguro ha ocupado diversos cargos de relevancia en la política portuguesa. Fue miembro del Gobierno de António Guterres, diputado en la Asamblea de la República, eurodiputado en el Parlamento Europeo, secretario general del Partido Socialista y miembro del Consejo de Estado.

De acuerdo con el Decreto-Ley nº 206/2009, es reconocido como especialista con experiencia y competencia profesional en Ciencia Política y Ciudadanía, avalado por el Consejo Científico de la Universidad Autónoma de Lisboa.

Nuevo escenario político en Portugal

Con la llegada de António José Seguro a la Presidencia, Portugal inicia una nueva etapa política marcada por el relevo generacional y el reposicionamiento del socialismo en el escenario nacional. Su mandato comenzará en un contexto de retos económicos, sociales y de estabilidad democrática, tanto a nivel interno como europeo.

