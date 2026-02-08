Embajadora noruega renuncia tras revelarse presuntos vínculos con Epstein

GENERANDO AUDIO...

Mona Juul renuncia tras estar relacionada con Eptein. Foto: AFP

De acuerdo con el portal oficial del gobierno de Noruega , la embajadora de Noruega ante Irak y Jordania, Mona Juul, ha presentado su renuncia tras revelarse vínculos más profundos de los que había admitido previamente con Jeffrey Epstein, delincuente sexual convicto, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores noruego.

Canciller de Noruega califica la renuncia como necesaria

El ministro de Asuntos Exteriores, Espen Barth Eide, calificó la dimisión como una “decisión correcta y necesaria”, tomada luego de conversaciones sostenidas esta semana con la diplomática. Señaló que el contacto de Juul con Epstein evidenció una grave falta de criterio, lo que dificulta la reconstrucción de la confianza que exige el cargo.

Investigación del Ministerio de Asuntos Exteriores continúa

La semana pasada, Juul fue eximida temporalmente de sus funciones mientras el Ministerio de Asuntos Exteriores iniciaba una investigación para esclarecer su grado de conocimiento y relación con Epstein. Las autoridades confirmaron que, pese a su renuncia, la investigación seguirá en curso conforme a la Ley de Funcionarios Públicos, que regula las obligaciones de los servidores del Estado dentro y fuera del ejercicio de sus funciones.

Embajada seguirá operando con normalidad

Al concluir su misión en Jordania antes de lo previsto, Mona Juul no regresará como embajadora. Hasta que se nombre a un nuevo representante diplomático, la embajada será dirigida por un embajador adjunto, con el objetivo de garantizar la continuidad de las actividades diplomáticas.

Evaluarán impacto del vínculo con Epstein en su labor diplomática

El canciller Eide subrayó que es fundamental determinar el alcance real del contacto que Juul mantuvo con Epstein como funcionaria del Ministerio. Indicó que la exembajadora continuará colaborando para esclarecer si la información proporcionada previamente coincide con los nuevos datos revelados y si dicha relación afectó su desempeño como diplomática.

Posibles consecuencias laborales y revisión institucional

En materia de personal, los resultados de la investigación servirán como base para que el Ministerio de Asuntos Exteriores evalúe eventuales consecuencias futuras para el empleo de Mona Juul. Asimismo, Eide expresó su disposición para comparecer ante la Comisión de Control y Constitución del Parlamento noruego, al considerar que la transparencia es indispensable en este proceso.

Revisión del caso Terje Rød-Larsen y el Instituto Internacional de la Paz

De manera paralela, el Ministerio inició una revisión de la financiación y los contactos con el Instituto Internacional de la Paz (IPI) durante el periodo en que fue dirigido por Terje Rød-Larsen, luego de que también surgiera información sobre su relación con Epstein. El canciller calificó estos antecedentes como “extensos y preocupantes” y afirmó que Rød-Larsen mostró igualmente una falta de criterio.

La Oficina del Auditor General ya había revisado las subvenciones otorgadas al IPI entre 2007 y 2012, y desde entonces el Ministerio implementó cambios relevantes en la gestión de apoyos financieros.

Compromiso con la transparencia y las víctimas

Eide aseguró que las investigaciones en curso son indispensables para esclarecer los hechos, detectar posibles infracciones a las normas y entender cómo se relacionaron funcionarios con Epstein. Finalmente, expresó su solidaridad con todas las víctimas de abusos vinculadas a este caso.

