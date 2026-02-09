Renuncias y cargos: las figuras que dimitieron por el caso Epstein

GENERANDO AUDIO...

Caso Epstein provoca renuncias de líderes y diplomáticos. Foto: Uno Tv

Tras la liberación de documentos judiciales relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, una ola de consecuencias políticas, diplomáticas y sociales se ha extendido a distintos países. Líderes, diplomáticos, funcionarios y figuras influyentes han presentado su renuncia o dimisión luego de que sus nombres aparecieran en los archivos, reavivando el debate sobre responsabilidades públicas, ética y rendición de cuentas.

En Uno TV te presentamos un recuento de las principales renuncias y dimisiones registradas hasta febrero de 2026, así como los cargos que ocupaban las personas involucradas.

Renuncias tras revelaciones del caso Epstein

De acuerdo con información pública y reportes oficiales, al menos una decena de figuras dejaron sus cargos luego de que se confirmaran contactos, comunicaciones o vínculos con Epstein, aun cuando en varios casos no existen acusaciones penales directas.

Peter Mandelson

Cargo: Exembajador del Reino Unido en Estados Unidos, miembro de la Cámara de los Lores y figura clave del Partido Laborista.

Motivo de renuncia: Dimitió para evitar lo que calificó como “vergüenza política” para su partido y el gobierno británico, tras confirmarse su aparición en los archivos vinculados al financista estadounidense.

Jack Lang

Cargo: Presidente del Institut du Monde Arabe (IMA) y exministro de Cultura de Francia.

Motivo de renuncia: Presentó su dimisión luego de que se abriera una investigación relacionada con presuntos vínculos financieros y contactos con Epstein, en medio de una fuerte presión pública y política.

Brad Karp

Cargo: Presidente de la firma legal Paul Weiss, una de las más influyentes de Wall Street.

Motivo de renuncia: Renunció tras la difusión de correos electrónicos en los que mantenía un tono amistoso con Epstein incluso después de su condena por delitos sexuales.

David A. Ross

Cargo: Presidente de MFA Art Practice en la School of Visual Arts (Nueva York) y exdirector del Whitney Museum y del SFMOMA.

Motivo de renuncia: Dejó el cargo luego de revelarse correos electrónicos en los que se refería a Epstein como “amigo” y expresaba cercanía personal.

Mona Juul

Cargo: Embajadora de Noruega ante Irak y Jordania.

Motivo de renuncia: El Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega confirmó su dimisión tras revelarse que su nombre apareció en al menos 33 ocasiones en los archivos de Epstein, con vínculos más profundos de los que había admitido previamente. El gobierno noruego mantiene una investigación administrativa en curso.

Joanna Rubinstein

Cargo: Representante de Suecia ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Motivo de renuncia: Dimitió tras confirmarse visitas a la isla de Epstein y correspondencia positiva con el financista, lo que generó cuestionamientos sobre su idoneidad para el cargo.

Miroslav Lajčák

Cargo: Exasesor de Seguridad Nacional de Eslovaquia y exministro de Asuntos Exteriores.

Motivo de renuncia: Abandonó sus funciones tras difundirse fotografías y correos electrónicos que lo vinculan con cenas privadas con Epstein en 2018.

Caroline Lang

Cargo: Directora de la Union of Independent Producers en Francia.

Motivo de renuncia: Presentó su dimisión luego de que surgieran vínculos financieros offshore relacionados con Epstein, en un contexto de creciente presión mediática.

Morgan McSweeney

Cargo: Jefe de gabinete del primer ministro británico Keir Starmer.

Motivo de renuncia: Dejó el cargo tras revelarse que recomendó a Peter Mandelson para funciones clave pese a que eran conocidos sus lazos con Epstein, lo que derivó en cuestionamientos políticos.

Un impacto global en cargos públicos y privados

La publicación de los archivos del caso Epstein ha tenido repercusiones internacionales, provocando investigaciones administrativas, revisiones internas y renuncias en sectores como la diplomacia, la política, la cultura y el ámbito legal. Aunque en muchos casos no se han presentado cargos penales, la presión pública y el impacto reputacional han sido determinantes para las dimisiones.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.