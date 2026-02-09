Confirma el Vaticano: Papa León XIV no visitará México

GENERANDO AUDIO...

Papa León XIV no visitará México y Estados Unidos. Foto: Reuters

De acuerdo con la oficina de prensa del Vaticano, el Papa León XIV no tiene planeado visitar este 2026 México y tampoco Estados Unidos, como algunos llegaron a pensar que ocurriría.

Papa León XIV no visitará Estados Unidos

Fue el director de la oficina de prensa del Vaticano, Matteo Bruni, quien dio a conocer a medios de comunicación que el Papa León XIV no tiene planes de visitar Estados Unidos y México este 2026.

Esto dijo a periodistas internacionales, quienes preguntaron si el Papa visitaría Estados Unidos este año, país de donde él es originario.

Cabe recordar que el gobierno estadounidense ya invitó al representante del Vaticano a que visite su territorio, justo después de su elección papal. A la vez, León XIV ya ha dicho que en algún momento visitará Estados Unidos.

Papa León XIV no participaría en Asamblea General de las Naciones Unidas. Foto: AFP

Tampoco visitará México

También la oficina de prensa del Vaticano indicó que el Papa León XIV no tiene contemplado realizar una visita a México durante este 2026.

En este sentido, hay que recordar que en enero pasado, el arzobispo Carlos Aguilar Retes se reunió con el Papa para invitarlo a nuestro país y la Arquidiócesis de México aseguró en un comunicado que León XIV estaba interesado en visitar México y a la Virgen de Guadalupe.

Con todo esto, igual se descarta que el Sumo Pontífice participe en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual se llevará a cabo en el mes de septiembre de este 2026 en Nueva York, en Estados Unidos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.