Confirma el Vaticano: Papa León XIV no visitará México
De acuerdo con la oficina de prensa del Vaticano, el Papa León XIV no tiene planeado visitar este 2026 México y tampoco Estados Unidos, como algunos llegaron a pensar que ocurriría.
Papa León XIV no visitará Estados Unidos
Fue el director de la oficina de prensa del Vaticano, Matteo Bruni, quien dio a conocer a medios de comunicación que el Papa León XIV no tiene planes de visitar Estados Unidos y México este 2026.
Esto dijo a periodistas internacionales, quienes preguntaron si el Papa visitaría Estados Unidos este año, país de donde él es originario.
Cabe recordar que el gobierno estadounidense ya invitó al representante del Vaticano a que visite su territorio, justo después de su elección papal. A la vez, León XIV ya ha dicho que en algún momento visitará Estados Unidos.
Tampoco visitará México
También la oficina de prensa del Vaticano indicó que el Papa León XIV no tiene contemplado realizar una visita a México durante este 2026.
En este sentido, hay que recordar que en enero pasado, el arzobispo Carlos Aguilar Retes se reunió con el Papa para invitarlo a nuestro país y la Arquidiócesis de México aseguró en un comunicado que León XIV estaba interesado en visitar México y a la Virgen de Guadalupe.
Con todo esto, igual se descarta que el Sumo Pontífice participe en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual se llevará a cabo en el mes de septiembre de este 2026 en Nueva York, en Estados Unidos.
