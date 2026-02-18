Crisis del turismo en Cuba: bloqueos de combustible de Trump dejan Varadero desierto

GENERANDO AUDIO...

Lo que antes era una postal de aguas turquesas y arenas blancas se ha convertido en un escenario casi desierto. Desde que Cuba anunció el 8 de febrero que se estaba quedando sin combustible para aviones, el turismo en la isla comenzó a paralizarse.

Una encuesta de Reuters entre hoteles, agencias de viajes y aerolíneas revela que todos los sectores del turismo se vieron afectados de inmediato. Air Canada, WestJet y Transat han suspendido vuelos, lo que implica hasta mil 709 cancelaciones hasta abril y la pérdida de cientos de miles de visitantes durante la temporada alta de invierno en el hemisferio norte.

Rusia, el tercer mayor grupo de turistas, suspenderá vuelos hasta que haya combustible, mientras cadenas como NH y Meliá cierran hoteles y concentran a los huéspedes en los más ocupados.

Hay una incertidumbre total, afirmó Alejandro Morejón, un guía turístico de 53 años que comenzó a trabajar en Varadero poco después de que Cuba reabrió al turismo internacional en la década de 1990. “Todo está empezando a desmoronarse.

Presión de Washington como estrategia

El turismo se perfila como el primer sector en sufrir el impacto de la estrategia de Estados Unidos para presionar al Gobierno cubano, mediante el bloqueo de los envíos de petróleo hacia la isla.

Donald Trump ha catalogado a Cuba como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos interrumpiendo el suministro de petróleo venezolano y advirtiendo que podría aplicar aranceles a cualquier país que provea combustible a la isla.

El turismo representa aproximadamente el 10 % de los ingresos por exportaciones de Cuba, generando mil 300 millones de dólares en 2024. Economistas como Paolo Spadoni destacan que su colapso total podría poner en riesgo la supervivencia de la economía cubana, junto con otras fuentes de divisas como remesas y exportación de médicos.

Cuba recibió sólo mil 8 millones de visitantes en 2025, el nivel más bajo en más de dos décadas, y los turistas ahora expresan preocupación por posibles cancelaciones de vuelos y falta de servicios, mientras los hoteles y restaurantes luchan por mantenerse abiertos.

Estamos improvisando, tratando de no estresarnos, porque no queremos que esto arruine nuestro viaje” dijo Tyler LaMountaine, un trabajador de la industria del petróleo y el gas con sede en Alberta que había venido a Cuba con su esposa para escapar del frío invierno de Canadá, pero que temía que pudieran quedarse varados por la cancelación de los vuelos. Pero te asustas porque todos los demás están asustados.

A principios de febrero, Cuba presentó un plan de contingencia para proteger servicios esenciales como urgencias y educación primaria.

Inicialmente aseguraron que el turismo no se vería afectado, pero pocos días después advirtieron a las aerolíneas que pronto habría escasez de combustible.

Desde entonces, compañías de Europa, América y Canadá han reducido vuelos o cambiado rutas. Varadero, un complejo turístico costero que antes de la revolución cubana de 1959 era el lugar favorito de la familia DuPont para pasar el invierno, pero que ahora es el destino preferido de europeos y canadienses durante el invierno boreal.

Hasta finales de la semana pasada, las tiendas de recuerdos y la mayoría de los restaurantes de Varadero permanecían abiertos, mientras tumbonas y sombrillas ocupaban la playa y los turistas disfrutaban de las aguas cristalinas.

No obstante, al menos dos hoteles de la península habían cerrado, según Reuters. En el Domina Marina, un complejo con varias torres frente a un puerto deportivo, un guardia impidió la entrada a un periodista y confirmó que estaba cerrado; además, el número de contacto local no funcionaba.

Los trabajadores locales advierten que mantener hoteles y restaurantes abiertos será cada vez más complicado a medida que el bloqueo de combustible de Estados Unidos entra en su tercera semana.

Jorge Fernández, guía turístico que recorre la península en un descapotable rosa de los años 50, aseguró que sólo le quedaba combustible para un día más.

Después de eso volveré a casa para inventarme otra cosa. Trump y Díaz-Canel deben llegar a un acuerdo, porque los únicos que sufren aquí son los ciudadanos… el país se está paralizando, afirmó.

