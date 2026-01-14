Cambio de propietario de auto será 100% digital durante 2026 en Nuevo León

GENERANDO AUDIO...

Mariela Saldívar Villalobos, titular de la Oficina Ejecutiva de la Gubernatura, informó que en el primer semestre del 2026 impulsarán aún más la digitalización de los trámites en Nuevo León, incluyendo el cambio de propietario.

En conferencia de prensa, Saldívar Villalobos dio a conocer que en la primera mitad del año se digitalizarán 81 trámites de diferentes dependencias del Gobierno de Nuevo León, como lo son la Secretaría de Igualdad, el DIF, el Registro Civil, la Secretaría de Educación y el Instituto de Control Vehicular.

Uno de los trámites que se verá beneficiado con esta iniciativa es el cambio de propietario, el cual será 100% digital. La funcionaria mencionó que se sigue trabajando para conseguir su implementación, aunque está resultando un gran reto tecnológico.

“Estamos haciendo toda una reingeniería para hacer 100% digital el cambio de propietario. Ése es un gran reto tecnológico porque tenemos que verificar la identidad de la ciudadanía, tiene que ser un proceso sumamente seguro”.

Además del cambio de propietario, Mariela Saldívar mencionó que también se digitalizará el trámite de placas para personas con discapacidad y otros dos trámites del ICV que aún no se han dado a conocer.

Aún no hay fecha exacta para que el servicio esté disponible, aunque está programado que su implementación ocurra entre enero y junio de 2026.

