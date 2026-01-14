No descartan investigar a círculo cercano de Samuel “N”, implicado en el asesinato de Carlos Manzo

GENERANDO AUDIO...

No descartan investigación contra cercanos de Samuel “N”. Foto: Fiscalía Michoacán.

Autoridades de Michoacán señalaron que no descartan una investigación contra el círculo cercano de Samuel “N”, el exfuncionario de Uruapan que presuntamente filtró información de la agenda de Carlos Manzo para llevar a cabo su asesinato.

Podrían investigar a círculo cercano de Samuel “N”

La Fiscalía General de Michoacán no descartó investigar al círculo cercano de Samuel “N”, el exfuncionario municipal que filtró información al Cártel Jalisco Nueva Generación sobre el andar de su jefe Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.

“Estábamos trabajando en diferentes líneas, no podemos descartar absolutamente nada. No vamos a descartar absolutamente nada, son diferentes líneas y pistas”, declaró Carlos Torres Piña, fiscal general del estado.

Carlos Manzo. Foto: Cuartoscuro

También investigan si hubo otro pago para el exfuncionario

Asimismo, indicó que se investiga si hubo algún otro tipo de pago para el exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo por su colaboración en el atentado, aparte de las dos grapas de cocaína que supuestamente le entregó Josué Eulogio por órdenes del “M2”.

“Eso es lo que ellos señalan, entre ellos, entre José y Samuel es lo que ellos señalan, que desde 15 días antes ya conocían el tema, que el ‘M2’ solicitó eso ese día, pero estamos indagando si pudo haber algún otro tipo de apoyo que no hubo a remuneración”, agregó.

Tampoco descartó citar a más funcionarios municipales, como pasó también con Yesenia Méndez, encargada de la oficina de Presidencia Municipal.

