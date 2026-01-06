GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El operativo para detener al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a manos de autoridades estadounidenses, cobró la vida de 32 cubanos, confirmados por las autoridades de la Isla, quienes decretaron duelo nacional hasta las 12 de la noche del 6 de enero. Al parecer, algunos de los 32 tenían altos rangos.

¿Quiénes eran los 32 cubanos fallecidos en operativo de Estados Unidos en Venezuela?

De acuerdo con 14ymedio, entre las víctimas se encontraban 20 integrantes del Ministerio del Interior y 12 miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), la mayoría con rangos de oficial, lo que refuerza la hipótesis de que se trataba de personal de alto nivel operativo y de inteligencia desplegado en el país sudamericano.

Ministerio del Interior de Cuba

Humberto Alfonso Roca Sánchez, 67 años, coronel Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez, 62 años, coronel Orlando Osoria López, 53 años, teniente coronel Rodney Izquierdo Valdés, 51 años, mayor Ismael Terrero Ge, 49 años, mayor Rubiel Díaz Cabrera, 53 años, mayor Hernán González Perera, 43 años, mayor Yoel Pérez Tabares, 48 años, capitán Adriel Adrián Socarrás Tamayo, 32 años, capitán Bismar Mora Aponte, 50 años, capitán Yorlenis Revé Cuza, 38 años Alejandro Rodríguez Royo, 35 años Erwin Rosabal Ávalos, 35 años Daniel Torralba Díaz, 34 años Yasmani Domínguez Cardero, 33 años Fernando Antonio Báez Hidalgo, 26 años Yandrys González Vega, 45 años Yordanys Marlonis Núñez, 43 años Yunior Estévez Samón, 32 años Yoandys Rojas Pérez, 46 años Giorki Verdecia García, 30 años

Fuerzas Armadas Revolucionarias (far)

Adrián Pérez Beades, 34 años, capitán Suriel Godales Alarcón, 42 años, suboficial mayor Adelkis Ayala Almenares, 45 años Alexander Noda Gutiérrez, 48 años Ervis Martínez Herrera, 52 años Juan Carlos Guerrero Cisneros, 55 años Juan David Vargas Vaillant, 54 años Rafael Enrique Moreno Font, 35 años Luis Alberto Hidalgo Canals, 57 años Luis Manuel Jardines Castro, 59 años Sandy Amita López, 37 años

Según la información publicada por 14ymedio, entre los agentes del Ministerio del Interior figuraban dos coroneles, un teniente coronel, cuatro mayores y varios capitanes, además de otros oficiales, un dato que llamó la atención debido a que 19 de los 20 fallecidos pertenecían a la oficialidad. En el caso de las FAR, el medio señala que sólo uno de los muertos tenía rango de mando, mientras que el resto correspondía a tropas y un suboficial, lo que sugiere funciones diferenciadas dentro del operativo de seguridad en torno al régimen venezolano.

El mismo medio destacó que sobre algunos de los oficiales de mayor rango, como los coroneles Humberto Alfonso Roca Sánchez y Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez, no existen registros públicos de su trayectoria, lo que suele asociarse a puestos sensibles dentro de los aparatos de inteligencia cubanos. Esta falta de información contrasta con otros casos en los que familiares revelaron en redes sociales que varios de los fallecidos formaban parte de los anillos de seguridad y escoltas directos de Maduro, versiones que posteriormente coincidieron con datos recopilados por periodistas independientes y confirmados por 14ymedio.

Además, 14ymedio documentó que varios nombres de los militares muertos ya habían circulado previamente en redes sociales, acompañados de testimonios de familiares que denunciaron información confusa y contradictoria por parte de las autoridades cubanas sobre la localización y entrega de los cuerpos. Estas revelaciones se producen mientras funcionarios estadounidenses aseguran que el número real de bajas cubanas podría ser mayor al reconocido oficialmente, lo que añade presión internacional y cuestionamientos sobre el alcance real de la presencia militar cubana en Venezuela.

¿Qué más se sabe de los 32 cubanos muertos durante captura de Maduro?

Aunque la información sobre los 32 cubanos muertos en el operativo para detener a Maduro es escasa, poco a poco se han ido reportando algunas identidades. Gracias a escuetas declaraciones, se han ido atando cabos. Por ejemplo, se sabe que 6 eran originarios de Granma, una provincia de Cuba, según la declaración de Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en la provincia Granma.

De acuerdo con lo reportado por el portal14 y medio, uno de los cubanos fallecidos sería Fernando Báez Hidalgo. El joven de 26 años habría sido escolta directo de Nicolás Maduro.

Ese mismo portal reporta también la muerte de Erduin Rosabal, también integrante del equipo de seguridad cercano del mandatario venezonalo, quien se declaró no culpable en una corte de Estados Unidos.

¿Dónde están los cuerpos de los 32 cubanos fallecidos?

La poca información sobre la identidad de los 32 cubanos fallecidos, no es la única laguna que hay en el caso, pues, según familiares, existen versiones contradictorias sobre el paradero de los cuerpos.

Según reportes, la familia de Alejandro Rodríguez acusó la opacidad del caso. Primero, dijeron, les avisaron que el cuerpo no aparecía, después confirmaron la ubicación y adelantaron que les avisarían de los trámites y entrega de los restos. Hasta el momento, no hay información al respecto.

La repatriación de los cuerpos de los 32 cubanos se mantiene en incógnita, así como una lista oficial de los caídos durante el operativo que derivó en la captura de Nicolás Maduro, presentado ante las autoridades de Estados Unidos acusado de narcotráfico.

