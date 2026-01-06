GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Desde la frontera con Colombia, desertores de las fuerzas de seguridad venezolanas siguieron con sorpresa la caída de Nicolás Maduro, pero advirtieron que el escenario político no cambiará de fondo si se mantiene intacta la actual cúpula militar que acompañó al exmandatario.

A tres días de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, exsoldados y expolicías exiliados aseguraron que el país necesita un nuevo mando militar para que exista una transición real y no solo un relevo formal en el poder.

Exuniformados exigen relevo en la cúpula militar

Considerados traidores por el chavismo tras abandonar sus cargos hace casi siete años, varios desertores permanecen en el exilio, principalmente en Colombia. Sin embargo, la detención de Maduro reavivó la posibilidad de regresar a Venezuela.

Un coronel retirado, que solicitó el anonimato, afirmó que la cúpula de las fuerzas armadas debería hacerse a un lado, ya que —dijo— los altos mandos continúan siendo leales al régimen que gobernó el país durante más de una década.

Advierten que sin cambios no habrá transición real

Williams Cancino, exintegrante del comando de operaciones especiales de la policía, señaló que la captura de Maduro fue un alivio, pero no garantiza cambios estructurales mientras permanezcan en funciones los mismos mandos militares.

Sostuvo que la actual cúpula es un apéndice de un régimen acusado de violaciones a derechos humanos, por lo que insistió en la necesidad de crear una nueva estructura de mando que acompañe a un eventual nuevo gobierno.

El exoficial de policía venezolano Williams Cancino. Foto: AFP

Esperanza de retorno y respaldo a un nuevo gobierno

Los desertores no descartaron regresar al país para contribuir a la reorganización de las fuerzas armadas, siempre que exista un proceso político legítimo y respaldado en las urnas.

Cancino recordó que en 2019 cruzó la frontera hacia Colombia junto con otros uniformados, con la intención de apoyar un cambio político que entonces no se concretó. Ahora, aseguró, la expectativa es distinta y considera que “la libertad en Venezuela sí puede comenzar”.

Desconfianza ante continuidad de mandos clave

Mientras Maduro enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo en Estados Unidos, los militares en Venezuela reconocieron como presidenta interina a Delcy Rodríguez, quien mantiene en sus cargos a figuras clave como el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el de Defensa, Vladimir Padrino.

Para Cleberth Delgado, exdetective y también desertor, no habrá transición real si los antiguos mandos continúan al frente de las instituciones armadas. Recordó que el país cuenta con miles de generales que, dijo, se han beneficiado de privilegios durante años.

Descartan guerra civil, pero no otras opciones

Aunque algunos exuniformados advirtieron que las armas siguen siendo una opción si no hay apertura al diálogo, también subrayaron que no buscan un conflicto interno.

“No queremos enfrentarnos entre hermanos ni provocar una guerra civil”, afirmó Cancino, quien dijo que la prioridad es una reconstrucción institucional con liderazgo civil y respaldo popular.