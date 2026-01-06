“Nadie gobierna Venezuela desde fuera”: Delcy Rodríguez tras captura de Maduro

GENERANDO AUDIO...

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. Foto: Reuters

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que ningún agente externo gobierna el país latinoamericano, tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos, realizada el 3 de enero y que incluyó bombardeos en Caracas y otros tres estados del país.

En un mensaje televisado durante una reunión con el sector productivo, Delcy Rodríguez afirmó que el Gobierno de Venezuela mantiene el control del país.

“El Gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie, no hay agente externo que gobierna Venezuela”, Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela.

Rodríguez fue investida como presidenta interina el lunes, luego de la caída del gobierno de Nicolás Maduro, quien enfrenta un proceso judicial en Nueva York, junto con su esposa, por múltiples cargos, entre ellos narcotráfico, según información oficial.

La presidenta interina de Venezuela envió una carta a Trump en la que aboga por una relación equilibrada y de respeto.

Delcy Rodríguez asumió, de manera interina, el cargo de presidenta de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, quien fue presentado en una corte de Estado Unidos en donde se declaró no culpable de los cargos.

Delcy Rodríguez reconoce a fallecidos durante captura de Maduro

La mandataria interina hizo un “reconocimiento” a las víctimas mortales durante la captura de Maduro. De acuerdo con Delcy, se trata de “mártires que pusieron su vida por defender a Venezuela”.

Según cifras oficiales, el ataque del 3 de enero dejó 55 militares venezolanos y cubanos muertos, todos integrantes del equipo de seguridad de Maduro.

“Este es un pueblo que no se rinde, somos un pueblo que no nos entregamos. Estamos acá gobernando junto al pueblo”, dijo

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.