Militares cubanos fueron abatidos en Caracas. Foto: AFP

Al menos 55 militares cubanos y venezolanos murieron durante la ofensiva de Estados Unidos en Caracas, operación que culminó con la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro, de acuerdo con cifras oficiales actualizadas por ambos Gobiernos.

El saldo incluye 32 militares cubanos y 23 uniformados venezolanos, aunque las autoridades de Caracas no han presentado hasta ahora un balance oficial completo, manteniendo hermetismo sobre el número total de víctimas.

Cuba confirma 32 militares muertos en Caracas

El Gobierno de Cuba publicó este martes una lista con los nombres y rostros de 32 militares que murieron durante los ataques en la capital venezolana.

El diario oficialista Granma difundió la información bajo el titular “Honor y Gloria”, en el que acusó a la operación estadounidense de terrorismo de Estado y presentó a los caídos como parte de una misión de apoyo al Gobierno venezolano.

Venezuela reconoce 23 bajas militares; no hay cifra total oficial

Un día antes, el Ejército venezolano publicó esquelas fúnebres de 23 militares muertos durante la ofensiva, aunque distintas fuentes señalan que el número podría ser mayor.

Hasta el momento, el gobierno venezolano no ha difundido un conteo oficial consolidado, ni ha detallado el alcance total de las bajas militares ni civiles derivadas de los bombardeos.

Se estima que hubo víctimas civiles

El saldo de civiles fallecidos también permanece sin confirmar de manera oficial. Sin embargo, AFP confirmó la muerte de una mujer de 80 años durante los ataques en Caracas.

Además, una red que agrupa a médicos en Venezuela estima que el número total de víctimas podría ascender a 70 muertos y 90 heridos, aunque estas cifras no han sido validadas por las autoridades.

Venezuela se reacomoda tras la ofensiva de EE. UU.

Nicolás Maduro fue detenido junto con su esposa, Cilia Flores, el sábado, para enfrentar cargos ante la justicia de Estados Unidos, entre ellos narcotráfico.

Tras su captura, Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta y primera en la línea de sucesión, asumió el poder de forma interina. Fue investida por el Parlamento el lunes, casi al mismo tiempo en que Maduro se declaró “no culpable” ante un juez en Nueva York.

Rodríguez gobierna bajo fuerte presión interna y externa, en medio de las exigencias de Estados Unidos, particularmente en materia energética y petrolera.

