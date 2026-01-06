GENERANDO AUDIO...

EE. UU. reconfigura acusación contra Maduro. Foto: AFP.

Estados Unidos modificó la acusación penal contra Nicolás Maduro y dejó de señalarlo como líder del supuesto “Cártel de los Soles”, una organización que ahora ya no define como un cártel de narcotráfico.

En un documento corregido, el Departamento de Justicia cambió la narrativa y describió el caso como un “sistema de clientelismo” y una red de corrupción estatal, no como una estructura criminal formal.

El ajuste se dio tras la captura de Maduro y la publicación de la nueva imputación en una Corte federal de Nueva York.

EE. UU. elimina al “Cártel de los Soles” como cártel formal

En la acusación original, impulsada durante el gobierno de Donald Trump, Nicolás Maduro era presentado como el líder del “Cártel de los Soles”, una supuesta organización dedicada al narcotráfico.

En la nueva acusación, el término se redefine como una referencia a un sistema de patrocinio y corrupción, integrado por funcionarios civiles, militares y de inteligencia, que se beneficiarían del dinero del narcotráfico.

La DEA y la ONU, en sus informes oficiales sobre drogas y tráfico internacional, nunca han reconocido al Cártel de los Soles como una organización criminal formal. Aun así, en 2025 el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado de EE. UU. lo llegaron a designar como organización terrorista, decisión que ahora queda en duda tras el cambio de acusación.

El proceso judicial contra Nicolás Maduro seguirá en tribunales de Estados Unidos, donde ahora la Fiscalía deberá sostener sus acusaciones bajo esta nueva narrativa legal.

