Imágenes fuertes: autobús atropella a manifestantes ultraortodoxos en Jerusalén

GENERANDO AUDIO...

Ultraortodoxos se manifiestan contra servicio militar. Foto: Reuters

Una manifestación de la comunidad ultraortodoxa judía contra el servicio militar obligatorio en Israel terminó en tragedia este martes en Jerusalén, luego de que un autobús de pasajeros arremetiera contra la multitud, dejando al menos un joven muerto y varios heridos, informaron autoridades israelíes.

El hecho ocurrió durante una protesta que reunió a miles de manifestantes, en uno de los episodios más graves registrados en el marco de las movilizaciones contra el reclutamiento obligatorio.

El momento del atropello quedó registrado en video

Imágenes difundidas en redes sociales muestran al autobús avanzando directamente hacia un grupo de hombres ultraortodoxos congregados en la vía pública, sin que se observe un intento evidente de esquivar a la multitud.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

Los servicios de emergencia Magen David Adom confirmaron que un joven de 18 años, que quedó atrapado debajo del vehículo, fue declarado muerto en el lugar. Otras personas resultaron lesionadas, aunque hasta el momento no se ha precisado el número ni la gravedad de las heridas.

Conductor detenido tras arrollar manifestantes en Jerusalén

La policía israelí informó que el conductor del autobús fue detenido y que se abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del atropello. Hasta ahora, las autoridades no han revelado la identidad del chofer ni han confirmado si se trató de un accidente o de un acto deliberado.

El conductor permanece bajo custodia policial mientras avanzan las indagatorias. No ha sido posible obtener su versión de los hechos.

Una fractura histórica por el servicio militar

El debate sobre el servicio militar obligatorio y las exenciones para ciertos sectores ha sido, por décadas, una de las principales fuentes de tensión en la sociedad israelí.

Los seminaristas ultraortodoxos han estado tradicionalmente exentos del reclutamiento, una situación que genera críticas entre otros sectores de la población, que consideran que la carga del servicio recae de manera desproporcionada sobre la mayoría de los ciudadanos.

Los líderes religiosos ultraortodoxos sostienen que el servicio militar pone en riesgo su identidad religiosa y su modo de vida, argumento que ha chocado con la creciente presión política sobre el primer ministro Benjamín Netanyahu.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.