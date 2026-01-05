Denuncian detención de 7 periodistas en Venezuela

GENERANDO AUDIO...

Al menos, 7 reporteros detenidos. Foto: Gettyimages

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) informó, a través de un post vía X, que al menos siete periodistas fueron detenidos la mañana del 5 de enero de 2026, mientras realizaban labores informativas en la Asamblea Nacional y sus alrededores.

De acuerdo con el gremio, tres de los comunicadores ya fueron liberados, mientras que el resto permanece bajo custodia. Ante esta situación, el sindicato exigió a las autoridades la liberación inmediata de los periodistas que continúan detenidos.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) advirtió que las detenciones ocurrieron mientras los trabajadores ejercían su labor periodística, por lo que hizo un llamado a respetar el ejercicio informativo.

Llamado del SNTP en medio de una crisis política y social

En un comunicado difundido públicamente, el sindicato señaló que estos hechos se registran en un contexto que calificó como de “profunda crisis política, institucional y social”, y advirtió que no es posible avanzar hacia una transición democrática bajo estas condiciones.

“La libertad de expresión, el derecho de acceso a la información y el derecho al trabajo no son concesiones del poder político, sino derechos humanos fundamentales”, subrayó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP).

El Sindicato recordó que estos derechos están consagrados en la Constitución venezolana y en los tratados internacionales suscritos por el Estado.

Más de 20 periodistas permanecen detenidos, denuncia el gremio

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) reiteró su exigencia de liberación inmediata de 23 periodistas y trabajadores de la prensa que, según la organización, permanecen privados de la libertad como consecuencia directa de su labor informativa o del ejercicio de su derecho a expresarse.

“La prisión de periodistas constituye una grave violación a la libertad de prensa y una práctica orientada a intimidar, silenciar y generar autocensura”, advirtió la organización.

El sindicato alertó que estas acciones afectan directamente el derecho de la sociedad a estar informada.

Denuncian censura digital y bloqueo de medios

A esta situación se suma, de acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP), el bloqueo de más de 60 medios de comunicación en internet, lo que calificó como una forma de censura estructural.

Según el gremio, estas restricciones limitan el acceso de la ciudadanía a diversas fuentes de información y afectan el pluralismo informativo en el país.

Solidaridad con sindicalistas y defensores de derechos humanos

El sindicato expresó su solidaridad con al menos 180 sindicalistas y trabajadores detenidos, así como con activistas y defensores de derechos humanos privados de la libertad por su labor de denuncia.

“La criminalización del periodismo, del trabajo sindical, de la defensa de derechos humanos y de la disidencia pacífica es incompatible con cualquier proyecto democrático”, sostuvo la organización.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) consideró que estas prácticas representan un obstáculo para la reconciliación nacional y la reconstrucción institucional.

Exigencias del SNTP al Estado venezolano

El gremio exhortó al Estado venezolano a asumir estas demandas como una prioridad inaplazable, y a adoptar medidas inmediatas orientadas a:

La liberación de periodistas y trabajadores de la prensa detenidos

El desbloqueo de medios de comunicación censurados en internet

censurados en internet La garantía de seguridad para el ejercicio del periodismo

para el ejercicio del periodismo La liberación de sindicalistas, activistas y personas detenidas por razones políticas

Finalmente, el sindicato reiteró su llamado a preservar la convivencia ciudadana, rechazar la violencia y promover salidas políticas basadas en el diálogo, el Estado de derecho y el respeto a la Constitución.

“El país necesita transitar, de forma pacífica y ordenada, hacia una democracia que permita la reconstrucción institucional y la restitución plena de los derechos”, concluyó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP).

