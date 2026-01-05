GENERANDO AUDIO...

La colaboración entre Cuba y Venezuela es histórica. Foto: AFP

El gobierno de Cuba confirmó este domingo 4 de enero de 2026 la muerte de 32 ciudadanos cubanos durante el ataque de las fuerzas de Estados Unidos en Venezuela, operación que culminó con la captura del gobernante Nicolás Maduro. La información fue dada a conocer mediante un comunicado oficial leído en la televisión nacional cubana.

De acuerdo con el pronunciamiento, los fallecidos murieron “en acciones combativas” durante el operativo militar ejecutado en la madrugada del 3 de enero. El gobierno cubano calificó el hecho como un ataque perpetrado por Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, explicó a través de redes sociales que los ciudadanos fallecidos cumplían misiones en Caracas, a solicitud de autoridades venezolanas, sin ofrecer mayores detalles sobre la naturaleza específica de dichas tareas.

Homenaje y versión del gobierno venezolano

En Caracas, el gobierno venezolano rindió homenaje a los 32 combatientes cubanos que, según su versión, murieron durante el ataque militar. En un comunicado difundido en la noche del domingo por el canciller Yván Gil, se afirmó que los cubanos “ofrendaron su vida cumpliendo su deber”.

El texto oficial señaló que este personal desempeñaba tareas de protección y defensa institucional como parte de la cooperación entre Estados soberanos. El gobierno venezolano sostuvo que las actividades se enmarcaban en acuerdos de cooperación vigentes entre ambos países.

Hasta ese momento, reportes extraoficiales citados por medios venezolanos e internacionales hablaban de hasta 26 fallecidos durante los ataques simultáneos ocurridos la madrugada del 3 de enero. Posteriormente, las autoridades elevaron la cifra preliminar de víctimas mortales.

Batallón de Seguridad Presidencial y versiones previas

De acuerdo con versiones de prensa, la mayoría de los fallecidos pertenecían al Batallón de Seguridad Presidencial. Durante años, analistas habían señalado que el primer anillo de seguridad personal de Nicolás Maduro estaba integrado en gran medida por ciudadanos cubanos, algo que Caracas y La Habana no habían confirmado públicamente.

Tras los hechos, Venezuela informó que el recuento preliminar de muertos en los ataques ascendía a 80 personas, aunque no se detalló la nacionalidad de todas las víctimas.

Trump confirma la muerte de cubanos durante la operación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este domingo que “muchos en el otro bando” fallecieron durante la operación para capturar a Nicolás Maduro, incluidos cubanos que formaban parte del equipo de protección del mandatario venezolano.

Trump afirmó que las fuerzas de seguridad que resguardaban a Maduro sufrieron numerosas bajas durante la intervención de unidades Delta Force. El mandatario lamentó las muertes y reiteró que la operación tenía como objetivo llevar al detenido ante la justicia estadounidense por cargos de narcotráfico y corrupción.

Qué hacían los cubanos en Venezuela

El presidente Miguel Díaz-Canel precisó que los fallecidos pertenecían a las fuerzas armadas cubanas o al Ministerio del Interior, y se encontraban en Venezuela en misión oficial a petición del gobierno venezolano. Añadió que murieron en combate directo o como resultado de los bombardeos a instalaciones estratégicas.

Díaz-Canel anunció dos días de luto en Cuba y afirmó que los fallecidos cumplieron con su deber durante los enfrentamientos.

Presencia cubana en Venezuela

La presencia de ciudadanos cubanos en Venezuela se ha sustentado históricamente en el Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela, firmado en el año 2000. A enero de 2026, las actividades se concentran principalmente en dos ámbitos:

Misiones sociales y salud

Médicos y enfermeros en consultorios populares, Centros de Diagnóstico Integral y hospitales

en consultorios populares, Centros de Diagnóstico Integral y hospitales Asesores en educación, deporte y cultura, incluidos programas de alfabetización

Seguridad e inteligencia

Asesoría militar y de inteligencia en protección del liderazgo ejecutivo

en protección del liderazgo ejecutivo Participación en áreas estratégicas como identificación, telecomunicaciones y control institucional

Durante años, Cuba ha enviado miles de ciudadanos a Venezuela a cambio de petróleo, incluidos profesionales civiles y personal vinculado a tareas de seguridad.

