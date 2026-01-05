GENERANDO AUDIO...

El mandatario anunció la destitución de mandos policiales. Foto: Reuters.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, indicó que su pueblo “tomará las armas” contra Estados Unidos si intentan intervenir en el país como hicieron con Venezuela.

Este 5 de enero, el mandatario negó en sus redes sociales tener una relación con grupos de narcotráfico. Indicó que dichos señalamientos iniciales provienen de “intereses colombianos ligados familiar o comercialmente con la mafia”, quienes “quieren la ruptura de relaciones entre EE.UU. y Colombia”.

Sin embargo, Gustavo Petro mencionó que “si ustedes bombardean uno solo de nuestros grupos sin inteligencia suficiente, matarán muchos niños” de Colombia.

Además, dijo que “si bombardean campesinos se volverán miles de guerrilleros en las montañas”. Al insinuar que cuenta con respaldo popular, aseguró que si lo detienen “desatarán al jaguar popular”.

Gustavo Petro amaga con tomar las armas en Colombia

El mandatario de Colombia indicó que “por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero”. Eso rompería el juramento que hizo en el Pacto de Paz de 1989, sobre no tocar un arma.

Manifestó su confianza en que el pueblo colombiano “defienda al presidente de cualquier acto violento ilegítimo en su contra.”

“La forma de defenderme es tomarse el poder en todos los municipios del país. La orden a la fuerza pública es no disparar al pueblo y sí al invasor.”

Retiran a militares que dan información a Estados Unidos

De igual forma, Gustavo Petro indicó que ordenó retirar a coroneles de inteligencia de la policía de Colombia por “estar dando información falsa en contra del estado”.

“Cada soldado de Colombia tiene una orden desde ya: todo comandante de la fuerza pública que prefiera la bandera de EEUU a la bandera de Colombia se retira inmediatamente de la institución por orden de las bases y la tropa y mía.”

El mandatario aprovechó para presumir las acciones que su gobierno ha hecho contra el narcotráfico. Destacó la “mayor incautación de cocaína en la historia del mundo” y frenar el crecimiento de cultivo de coca en 30 mil hectáreas.

También, dijo que bajo sus órdenes “se tomó el Plateado, Cauca, el Wall Street de la cocaína que gobiernos anteriores dejaron crecer”.

La tensión entre Estados Unidos y Colombia

Mientras resaltó que iban a “arreglar” a Venezuela, Donald Trump acusó a Gustavo Petro por narcotráfico en Colombia.

El pasado 4 de enero, lo señaló como narcotraficante y resaltó que “no lo será por mucho tiempo”. Además, dijo que el Gobierno de Cuba estaba “a punto de caer”.

Un día antes, el Gobierno de Colombia anunció que preparaba una declaración de estado de emergencia económica con la frontera venezolana, tras el ataque.

Desde la intervención en Venezuela, distintos gobiernos de todo el mundo externaron su preocupación por la política intervencionista de Estados Unidos.

