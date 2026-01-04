GENERANDO AUDIO...

Dinamarca pide a EE. UU. respetar Groenlandia.

Dinamarca pidió respeto por Groenlandia y por su integridad territorial luego de un mensaje difundido en redes sociales por la esposa de un asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que se mostró una imagen de la isla con los colores de la bandera estadounidense.

El pronunciamiento fue realizado este domingo por el embajador de Dinamarca en Estados Unidos, Jesper Møller Sørensen, tras una publicación hecha en la red social X por Katie Miller, esposa del subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller. La imagen mostraba a Groenlandia, territorio autónomo danés, acompañada de la palabra “SOON” (“pronto”), escrita en mayúsculas.

Dinamarca responde por Groenlandia y su integridad territorial

En respuesta directa a la publicación, el embajador Sørensen señaló que Dinamarca y Estados Unidos mantienen una relación de aliados cercanos. En ese contexto, subrayó la necesidad de continuar trabajando de manera conjunta bajo un marco de respeto mutuo.

“Somos aliados cercanos y debemos seguir trabajando juntos como tales”, escribió el diplomático danés. En el mismo mensaje añadió que su país espera “el respeto total de la integridad territorial del Reino de Dinamarca”, en referencia explícita a Groenlandia.

Estados Unidos, Trump y las declaraciones sobre Groenlandia

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Donald Trump ha reiterado públicamente que Estados Unidos “necesita” Groenlandia por motivos de seguridad. El mandatario ha mencionado en diversas ocasiones el valor estratégico y los recursos del territorio ártico, y se ha negado a descartar el uso de la fuerza para asumir su control.

Estas declaraciones han generado reacciones diplomáticas, dado que Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca, aunque cuenta con un estatus de autonomía.

Contexto internacional y reacciones tras operación en Venezuela

La publicación de Katie Miller se difundió después de que el ejército de Estados Unidos capturara al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa durante una incursión militar que incluyó bombardeos sobre Caracas, según la información disponible.

De acuerdo con expertos citados en este contexto, la operación en Venezuela es interpretada como una advertencia a aliados de Estados Unidos que han manifestado preocupación por las amenazas del presidente Trump relacionadas con el control de recursos estratégicos, incluida su voluntad declarada de anexionar Groenlandia.