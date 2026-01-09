Diputada resulta herida tras ataque con artefacto explosivo en el Congreso de Honduras; video

GENERANDO AUDIO...

Una diputada del Congreso Nacional de Honduras, identificada como Gladys Aurora López, resultó lesionada tras un ataque con un explosivo artesanal mientras dialogaba con medios de comunicación en las inmediaciones del Poder Legislativo. La legisladora pertenece al Partido Nacional (PN), fuerza política del presidente electo Nasry Asfura.

El incidente ocurrió en un área que cuenta con resguardo de seguridad privada y agentes de la Policía Nacional, de acuerdo con reportes oficiales difundidos tras los hechos.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

Ataque se da en medio de tensión política y movilizaciones

El ataque se registró durante una movilización de simpatizantes del oficialismo de izquierda, quienes respaldaban una sesión legislativa convocada para analizar la legalidad de los resultados electorales que dieron el triunfo a Nasry Asfura.

En ese contexto, la diputada conversaba de manera informal con periodistas cuando el artefacto explosivo fue lanzado desde cierta distancia, impactándola por la espalda y a la altura del cuello, según se aprecia en videos difundidos en redes sociales, donde también se observan manchas de sangre en su vestimenta.

Explosivo artesanal ya había sido usado en disturbios previos

Fuentes de seguridad señalaron que el artefacto utilizado corresponde a un explosivo artesanal, el cual suele ser disparado mediante una lanzadera rústica. Este tipo de dispositivos ya había sido empleado durante disturbios registrados tras las demoras en la proclamación oficial del ganador de las elecciones del 30 de noviembre, hechos en los que incluso un militar resultó herido en el rostro.

Tras el estallido, el equipo de seguridad evacuó a la legisladora y fue trasladada a un hospital, donde posteriormente confirmó que se encontraba fuera de peligro, presentando únicamente malestares leves derivados del impacto.

Reacciones políticas y exigencia de investigación

El presidente electo Nasry Asfura, quien asumirá el cargo el 27 de enero, se pronunció tras el ataque y llamó a evitar la violencia:

“No quiero pensar que es por temas políticos (…) Son cosas que no pueden seguir sucediendo”.

Por su parte, diputados del Partido Nacional, entre ellos Netzer Mejía, responsabilizaron a seguidores del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. En contraste, el presidente del Congreso, el oficialista Luis Redondo, ordenó una investigación formal para esclarecer los hechos.

Cabe recordar que la sesión legislativa en curso había sido convocada por Redondo, pese a que el Congreso no tiene facultades legales para revisar la validez de los resultados electorales, lo que incrementó la tensión política durante la jornada.

