Explosión de edificio en Madrid deja un muerto. Foto: Gettyimages

Una persona falleció y al menos nueve más resultaron heridas este viernes tras una explosión en un edificio de Madrid, informaron los servicios de emergencia de la capital española.

De acuerdo con la información oficial, el siniestro se registró alrededor de las 16:10 horas locales en el barrio de Carabanchel, ubicado en el suroeste de Madrid. El portavoz José Luis Legido, de los servicios de emergencia, detalló que la víctima mortal no ha sido identificada hasta el momento, mientras que las otras nueve personas heridas presentaron lesiones leves.

Daños en el inmueble y operativo

Las autoridades indicaron que, tras el reporte, se desplegó un operativo de atención en la zona para brindar auxilio a los afectados y asegurar el perímetro. Hasta ahora, no se han dado a conocer las causas de la explosión, y los servicios de emergencia evitaron ofrecer explicaciones sobre el origen del incidente.

En imágenes difundidas en la red social X por los servicios de emergencia, se observa un derrumbe parcial en la fachada del edificio, así como daños visibles en varios niveles del inmueble. Personal especializado realizó labores de inspección para descartar riesgos adicionales.

Antecedentes recientes en Madrid

El área fue acordonada de manera preventiva mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes. Este hecho se suma a otros incidentes recientes en la capital española, como el ocurrido en octubre de 2025, cuando el derrumbe de un edificio en obras en el centro de Madrid dejó cuatro personas muertas.

Las autoridades locales señalaron que las investigaciones continúan para determinar las causas de la explosión en Madrid y deslindar responsabilidades, mientras se mantiene el seguimiento médico a las personas lesionadas.

