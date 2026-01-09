Principal grupo separatista del sur de Yemen anuncia su disolución

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

El Consejo de Transición del Sur (STC), principal grupo separatista del sur de Yemen, anunció este viernes su disolución, de acuerdo con una declaración difundida por medios estatales durante las conversaciones de paz que se celebran en Arabia Saudita.

El anuncio fue realizado por uno de sus integrantes mientras una delegación del grupo participa en los diálogos que tienen lugar en Riad, en un contexto de divisiones internas dentro del propio movimiento separatista.

Declaración oficial desde Riad

Durante una sesión transmitida por Yemen TV, el miembro del STC Abdulrahman Al-Subaihi informó la decisión del grupo y señaló que se trata de un acto de responsabilidad histórica hacia la población del sur del país.

En su mensaje, afirmó:

“A la luz de lo ocurrido y en cumplimiento de la responsabilidad histórica hacia la causa del pueblo del Sur, anunciamos la disolución del Consejo de Transición del Sur, la disolución de todos sus órganos e instituciones principales y subsidiarios, y la cancelación de todas sus oficinas dentro y fuera del país”.

Silencio de facciones fuera de las negociaciones

Hasta el momento, no hubo comentarios inmediatos de los miembros del Consejo de Transición del Sur que no participan en las conversaciones de Riad, las cuales buscan poner fin a la crisis relacionada con la situación en Yemen y las tensiones entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

La declaración marca un punto clave en el proceso de diálogo, en medio de un escenario en el que el grupo separatista aparenta fragmentarse.

