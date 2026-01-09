Trump anuncia que Petro visitará la Casa Blanca a principios de febrero

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que espera reunirse con Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero. El mensaje fue difundido a través de un mensaje breve en la red social Truth Social.

En su declaración, Trump aseguró que el encuentro “funcionará muy bien para Colombia y para Estados Unidos”, aunque subrayó que uno de los temas centrales será el combate al tráfico de cocaína y otras drogas hacia territorio estadounidense.

Trump, Petro y drogas: reunión en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump afirmó que la cocaína y otras drogas deben ser detenidas antes de llegar a Estados Unidos, al referirse a la próxima reunión con Gustavo Petro. El mandatario estadounidense no dio más detalles sobre la agenda, pero dejó claro que el tema del narcotráfico será una prioridad en el diálogo bilateral.

El mensaje fue cerrado con un agradecimiento directo y firmado como “PRESIDENT DONALD J. TRUMP”, sin que hasta el momento haya una respuesta pública del Gobierno colombiano ni confirmación adicional sobre la fecha exacta del encuentro.

Un nuevo capítulo

La reunión, de concretarse, marcaría un nuevo capítulo en la relación entre Estados Unidos y Colombia, con énfasis en la cooperación para frenar el flujo de drogas hacia territorio estadounidense.

Ambos mandatarios protagonizaron una agria confrontación verbal durante el año pasado, hasta que acordaron limar asperezas en una conversación telefónica de más de una hora el miércoles.

