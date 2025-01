El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está celebrando dos décadas de matrimonio con Melania. “¡Feliz 20 aniversario a Melania!”, escribió en todas sus redes sociales el mandatario, junto a una foto del día de su boda, el 22 de enero del 2005, en la Iglesia Episcopal Bethesda-By-the-Sea, que luego terminó en una lujosa fiesta en Mar-A-Lago, en Palm Beach, Florida.

No sólo en sus redes personales el mandatario de la nación norteamericana hizo esta mención, sino que también en la cuenta oficial asignada para el Presidente de los Estados Unidos se felicitó a la pareja por su aniversario.

Celebrating 20 years with my beautiful wife and our incredible First Lady, Melania. You're an extraordinary wife and a wonderful mother. Happy Anniversary, @FLOTUS ! pic.twitter.com/BPTfeGpA7x

Este 22 de enero de 2025, Donald y Melania Trump celebran 20 años de matrimonio, una relación que ha estado en el ojo público desde sus inicios.

Donald Trump y Melania Knauss se conocieron en 1998 durante una fiesta en la Semana de la Moda de Nueva York, organizada por Paolo Zampolli. En ese entonces, Trump estaba en proceso de divorcio de Marla Maples.

Aunque Trump mostró interés inmediato, Melania no cedió fácilmente, solicitando su número en lugar de darle el suyo. Esta interacción marcó el comienzo de su noviazgo.

La pareja contrajo matrimonio el 22 de enero de 2005 en una lujosa ceremonia en Mar-a-Lago, Florida. La boda contó con la asistencia de figuras destacadas, incluyendo a Bill y Hillary Clinton.

Melania lució un vestido de John Galliano para Dior, valorado en más de 200 mil euros.

En marzo de 2006, dieron la bienvenida a su hijo, Barron William Trump. Melania ha mantenido un perfil bajo en comparación con los hijos mayores de Trump, enfocándose en la crianza de Barron.

A lo largo de los años, la relación de Donald y Melania ha estado marcada por diversas polémicas:

