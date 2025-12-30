Ataque con drones deja sin luz a Melitopol, Ucrania, tras pláticas de Trump y Zelensky

GENERANDO AUDIO...

Nuevo ataque con drones deja sin luz a Melitopol, Ucrania. Foto: Archivo

En medio de las pláticas previas entre el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un posible acuerdo de paz, los ataques en la región no se han detenido.

Este martes se reportó un nuevo ataque con drones en la ciudad de Melitopol, ubicada en la región de Zaporiyia, Ucrania, lo que provocó un corte de energía eléctrica que dejó a la comunidad sin luz.

Explosiones sacuden distritos del sur de la ciudad

De acuerdo con reportes oficiales, al menos cinco explosiones se registraron en distritos del sur de Melitopol. Las detonaciones ocurrieron en una zona actualmente ocupada por Rusia, en un contexto de intensificación de los ataques con drones.

Videos en redes sociales muestran apagón total

Usuarios en redes sociales difundieron videos en los que se observa la oscuridad total en distintos puntos de Melitopol tras el ataque. Los propios habitantes señalaron que el apagón fue generalizado, lo que afectó viviendas y servicios locales.

Apagón y fallas de comunicación también se reportan en Rusia

Aunque el impacto principal se registró en Melitopol, los cortes de energía no se limitaron a esa ciudad.

En Rámenskoye, Rusia, ubicada en las afueras de Moscú, usuarios en redes sociales informaron que decenas de viviendas quedaron sin electricidad ni comunicaciones. De acuerdo con los reportes, los semáforos y las farolas dejaron de funcionar, mientras que la señal de telefonía móvil se volvió intermitente, se especula que tras el ataque surgió el corte de luz, por lo que las autoridades han puesto en marcha un plan para restablecer la electricidad.

Los mensajes difundidos aclaran que no se trata de Moscú, sino de una ciudad cercana que enfrenta un apagón total.

