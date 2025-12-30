GENERANDO AUDIO...

Dron militar. Foto: AFP

E lataque de Estados Unidos contra un puerto de Venezuela fue presuntamente realizado con drones por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

De acuerdo con The New York Times, dicho ataque ocurrió en la “semana pasada”, que corresponde del 22 al 28 de diciembre.

Según fuentes informadas sobre la operación, las autoridades norteamericanas justificaron que en el muelle operaba el Tren de Aragua, como también indicó Donald Trump.

Por ello, la CIA consideró que la instalación portuaria era usada para almacenar estupefacientes que serían transportados en barco.

The New York Times indicó que no había personas en el puerto de Venezuela al momento del ataque, por lo que no hubo muertos.

Donald Trump confirma ataque en puerto de Venezuela

El pasado 29 de diciembre, el presidente Donald Trump confirmó que atacaron un puerto de Venezuela. Evitó decir si la CIA realizó esta operación, como posteriormente aseguró el New York Times.

Durante una conferencia de prensa desde Mar-A-Lago, donde sostuvo una reunión con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el presidente Donald Trump dijo que se produjo una “gran explosión” en el muelle venezolano.

“Hubo una gran explosión en la zona de un muelle donde cargan las embarcaciones con drogas.”

Además, mencionó que atacaron primero a las embarcaciones y después procedieron con el resto del puerto, el cual, “ya no existe”.

Critican silencio de la ONU

El Gobierno de Venezuela no se pronunció sobre dicho ataque en el puerto. Esto, pese a que sí lo hicieron con otras acciones de Donald Trump.

En cambio, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, criticó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) guarde silencio ante los ataques y advertencias de Estados Unidos.

Durante la activación del programa de seguridad “Cuadrantes de Paz” en Venezuela, dijo que suman “27 semanas de locura imperial, de acoso, amenazas, ataques, persecuciones, robos, piratería, asesinatos, y el mundo digo el mundo ese de la ONU y su combo, en silencio: no dicen nada”.

