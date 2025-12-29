GENERANDO AUDIO...

Zelenski y Trump, agosto de 2025. Foto: AFP

Estados Unidos, Ucrania, garantías de seguridad y Volodimir Zelenski marcaron la agenda tras la reunión entre el presidente ucraniano y Donald Trump, actual presidente de EE. UU., realizada en Florida. Zelenski informó que Washington ofreció garantías de seguridad “sólidas” frente a Rusia por un periodo de 15 años prorrogables, como parte de los esfuerzos para avanzar hacia una salida al conflicto iniciado en febrero de 2022.

El mandatario ucraniano señaló que dichas garantías de seguridad son un requisito indispensable para que su gobierno considere levantar la ley marcial en Ucrania, vigente desde el inicio de la guerra. Durante una conferencia de prensa en línea, Zelenski explicó que planteó a Trump la posibilidad de ampliar el plazo de estas garantías a 30, 40 o incluso 50 años, propuesta que, según dijo, el presidente estadounidense se comprometió a analizar.

Tras el encuentro realizado en Mar-a-Lago, Trump se mostró optimista respecto a las negociaciones para poner fin al conflicto y afirmó que las partes están “más cerca que nunca” de un acuerdo, aunque no ofreció detalles sobre avances concretos. En Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que el gobierno ruso coincide con Trump en que las conversaciones entraron en una fase final, luego de intensificarse desde noviembre.

Garantías de seguridad de EE. UU. y condiciones para Ucrania

Zelenski no detalló públicamente el contenido completo de las garantías de seguridad propuestas por EE. UU., pero indicó que incluyen elementos discutidos previamente entre Washington y Kiev. Entre ellos, mencionó la posibilidad de establecer un mecanismo similar al artículo 5 de la OTAN, que contempla asistencia en caso de agresión armada.

El presidente ucraniano afirmó que Trump confirmó los términos generales de la propuesta y señaló que su implementación deberá ser sometida a votación en el Congreso de Estados Unidos, lo que convertiría el respaldo en un compromiso institucional de largo plazo.

Zelenski subrayó que la duración y solidez de estas garantías son clave para generar certidumbre interna y avanzar hacia un eventual escenario de normalización, en un país que se mantiene bajo un régimen legal de excepción desde hace más de dos años.

Tropas internacionales y reconstrucción económica

El mandatario ucraniano consideró que la presencia de tropas internacionales en Ucrania sería una garantía de seguridad “real”, pese a que el Kremlin ha rechazado esta posibilidad en ocasiones anteriores. De acuerdo con Zelenski, un despliegue de este tipo contribuiría a reforzar la confianza de la población y de los inversionistas ante el riesgo de una nueva ofensiva rusa.

Durante la reunión del domingo, Zelenski y Trump también abordaron un plan de apoyo económico para la reconstrucción de Ucrania, que contemplaría la participación de empresas estadounidenses. Asimismo, dialogaron sobre la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo de libre comercio entre ambos países.

Plan de paz, Donbás y asuntos pendientes

Zelenski buscaba el respaldo de Estados Unidos para una nueva versión del plan presentado por Washington hace casi un mes. El documento plantea congelar el frente en las posiciones actuales, sin una solución inmediata al control del 20% del territorio ucraniano.

El plan excluye dos exigencias del Kremlin:

La retirada de las tropas ucranianas de la región de Donetsk , en el Donbás

, en el Donbás El compromiso legal de Ucrania de no adherirse a la OTAN

Sobre el Donbás, Trump afirmó que el tema sigue sin resolverse, aunque aseguró que se registran avances. Zelenski indicó que permanecen abiertos dos asuntos clave: el funcionamiento de la central nuclear de Zaporiyia y la cuestión territorial.

Horas antes del encuentro con Zelenski, Trump sostuvo una conversación telefónica con Vladimir Putin, que calificó como “muy productiva”. No obstante, el presidente ucraniano sostuvo que cualquier acuerdo de paz deberá ser firmado por Ucrania, Europa, Estados Unidos y Rusia.

Zelenski también expresó su apoyo a la realización de un referéndum en Ucrania para que la población decida sobre las condiciones de un eventual acuerdo. Mientras tanto, denunció que Rusia intensificó los ataques y afirmó que, por ahora, Moscú no muestra intención de aceptar un alto al fuego.

