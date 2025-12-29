Crece tensión: Taiwán acusa a China de realizar simulacros de guerra alrededor de la isla

GENERANDO AUDIO...

China realizó simulacro de guerra alrededor de Taiwán. Foto: Reuters

Este lunes, alrededor de Taiwán, China realizó simulacros de fuego desplegando tropas, buques de guerra, cazas y artillería, lo que elevó la tensión entre ambas naciones.

De acuerdo con Taiwán, se detectaron 89 aviones militares chinos y 28 buques de guerra y guardacostas cerca de la isla este lunes, coincidiendo con el inicio de unas maniobras con fuego real por parte de China.

Según el Ministerio de Defensa de Taiwán es el mayor número de aviones chinos registrados en un solo día desde el 15 de octubre de 2024 y, a través de su cuenta de X, condenaron estas provocaciones.

La guardia costera de Taiwán añadió que envió grandes barcos en respuesta a la actividad china cerca de sus aguas y que estaba trabajando con el ejército de la isla para minimizar el impacto de los simulacros.

Taiwán se prepara para un posible ataque

De igual manera, Taiwán informó que dos aviones militares chinos y 11 barcos habían estado operando alrededor de la isla durante las últimas 24 horas. Por ello, el ejército taiwanés estaba en máxima alerta y preparado para realizar “ejercicios de respuesta rápida”.

La reacción de China comenzó 11 días después de que los Estados Unidos vendiera armas a Taiwán por un valor de 11 mil 100 millones de dólares. Dicha compra es el mayor paquete de armas comprado por la isla, lo que generó la reacción del ministerio de defensa chino.

