Nicolás Maduro, recluido en el MDC, conocido como “el infierno en la tierra”

Maduro será preso en MDC, conocido como “el infierno en la tierra”. Foto: AFP

La madrugada de este sábado 3 de enero, Nicolás Maduro fue capturado en Caracas en un operativo militar realizado por Estados Unidos. Por la tarde, fue transportado a Nueva York y será recluido en el Centro Metropolitano de Detención (MDC) en Brooklyn.

El MDC opera desde 19994 y es una prisión neoyorquina conocida por albergar reos de alto perfil. Además, en 2019, fue criticada por las condiciones inhumanas que imponen a sus reclusos. Tiene una población de 1,121, según datos de la Oficina Federal de Prisiones.

Reclusos de alto perfil que han estado en MDC

Adolfo Macías Villamar “Fito” , líder de “Los Choneros”

, líder de “Los Choneros” Ismael el “Mayo” Zambada , líder del Cártel de Sinaloa

, líder del Cártel de Sinaloa Sean “Diddy” Combs, rapero y productor musical

rapero y productor musical Sam Bankman-Fried , condenado por fraude y conspiración

, condenado por fraude y conspiración Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras

expresidente de Honduras Guo Wengui, empresario chino

empresario chino Rafael Caro Quintero, jefe del Cártel de Guadalajara

jefe del Cártel de Guadalajara Naasón Joaquín García , líder de la iglesia de la Luz del Mundo

, líder de la iglesia de la Luz del Mundo Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México

MDC, también conocido como “el infierno en la tierra”

El Centro Metropolitano de Detención en Brooklyn también es conocido como “el infierno en la tierra” por la violencia y las condiciones precarias. Por tal motivo, algunos jueces se han negado a enviar a algunos reclusos. Además, en el MDC se han registrado varias muertes por hechos violentos.

En los próximos días, Nicolás Maduro tendrá que enfrentar juicio para determinar su situación jurídica, acusado de narcoterrorismo, conspiración para traficar cocaína y lavado de dinero.

