Irán denuncia ataque de Israel contra escuela que dejó 85 niñas fallecidas

Escuela bombardeada en Irán. Foto: AFP.

El bombardeo de Israel en Irán, ocurrido contra una escuela femenina en Hormozgán, dejó al menos 85 niñas muertas y 60 heridas, según denunciaron autoridades iraníes este sábado, en medio de la ofensiva militar conjunta de Israel y Estados Unidos y la respuesta de Teherán con ataques con misiles contra objetivos militares en la región.

De acuerdo con el gobernador del condado de Minab, Mohammad Radmehr, la totalidad de las víctimas mortales corresponde a estudiantes menores de edad que se encontraban dentro de la escuela primaria Shajare Tayebé al momento del ataque.

El funcionario indicó que en el centro educativo había aproximadamente 170 alumnas cuando ocurrió el bombardeo, por lo que las autoridades mantienen labores de rescate ante el riesgo de que aumente el número de fallecidas.

Bombardeo en escuela de Hormozgán deja niñas bajo escombros

Las autoridades locales informaron que al menos 53 estudiantes permanecen bajo los escombros del edificio colapsado tras el bombardeo israelí en Irán, mientras equipos de emergencia trabajan en la remoción de estructuras.

Radmehr señaló que ya se encuentra en marcha una operación para retirar restos del inmueble afectado y localizar a posibles sobrevivientes. Según declaraciones difundidas por la agencia estatal IRNA, la situación en la ciudad de Minab se mantiene bajo control tras el ataque.

El incidente ocurre en el contexto de una escalada militar regional derivada de operaciones lanzadas por Israel y Estados Unidos contra territorio iraní.

Irán anuncia respuesta tras ataque contra escuela femenina

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán reaccionó al ataque y afirmó que las Fuerzas Armadas iraníes ejecutarán una respuesta militar ante lo que calificó como acciones enemigas.

En su posicionamiento, el organismo responsabilizó a Estados Unidos y a Israel por los bombardeos registrados en territorio iraní y sostuvo que las operaciones no modificarán la postura del país frente al conflicto.

Posteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, denunció el ataque contra la escuela femenina y aseguró que el bombardeo ocurrió durante horario escolar, cuando el inmueble estaba ocupado por estudiantes.

A través de redes sociales, el funcionario afirmó que las acciones registradas tendrán respuesta por parte del gobierno iraní.

Israel confirma operación militar conjunta con Estados Unidos

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó el inicio de una operación militar conjunta con Estados Unidos cuyo objetivo, señaló, es eliminar amenazas procedentes de Irán.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que la ofensiva busca desmantelar las estructuras de poder establecidas en la República Islámica desde 1979.

La operación militar ocurre mientras se desarrollaban negociaciones indirectas entre Washington y Teherán relacionadas con el programa nuclear iraní.

